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"Украинские железные дороги" потеряли 40% подвижного состава - 01.09.2026, ПРАЙМ
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"Украинские железные дороги" потеряли 40% подвижного состава
"Украинские железные дороги" потеряли 40% подвижного состава - 01.09.2026, ПРАЙМ
"Украинские железные дороги" потеряли 40% подвижного состава
Компания "Украинские железные дороги" потеряла 40% подвижного состава, заявил украинский политолог Павел Гай-Нижник. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:27+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Компания "Украинские железные дороги" потеряла 40% подвижного состава, заявил украинский политолог Павел Гай-Нижник. "(Компания) "Украинские железные дороги" потеряла уже 40% своего подвижного состава", - заявил Гай-Нижник в эфире украинского портала "Новости.Live". По словам украинского эксперта, во многих регионах страны также повреждены и железнодорожные пути, используемые компанией. Минобороны РФ ранее неоднократно сообщало об ударах по железнодорожным составам ВСУ. Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных с снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ, отмечали в ведомстве.
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бизнес, всу, минобороны рф
Бизнес, ВСУ, Минобороны РФ
09:27 01.09.2026 (обновлено: 09:32 01.09.2026)
 
"Украинские железные дороги" потеряли 40% подвижного состава

Политолог Гай-Нижник: "Украинские железные дороги" потеряли 40% подвижного состава

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Компания "Украинские железные дороги" потеряла 40% подвижного состава, заявил украинский политолог Павел Гай-Нижник.
"(Компания) "Украинские железные дороги" потеряла уже 40% своего подвижного состава", - заявил Гай-Нижник в эфире украинского портала "Новости.Live".
По словам украинского эксперта, во многих регионах страны также повреждены и железнодорожные пути, используемые компанией.
Минобороны РФ ранее неоднократно сообщало об ударах по железнодорожным составам ВСУ. Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных с снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ, отмечали в ведомстве.
 
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