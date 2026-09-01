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"Украинские железные дороги" потеряли 40% подвижного состава

"Украинские железные дороги" потеряли 40% подвижного состава - 01.09.2026, ПРАЙМ

"Украинские железные дороги" потеряли 40% подвижного состава

Компания "Украинские железные дороги" потеряла 40% подвижного состава, заявил украинский политолог Павел Гай-Нижник. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:27+0300

2026-09-01T09:27+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Компания "Украинские железные дороги" потеряла 40% подвижного состава, заявил украинский политолог Павел Гай-Нижник. "(Компания) "Украинские железные дороги" потеряла уже 40% своего подвижного состава", - заявил Гай-Нижник в эфире украинского портала "Новости.Live". По словам украинского эксперта, во многих регионах страны также повреждены и железнодорожные пути, используемые компанией. Минобороны РФ ранее неоднократно сообщало об ударах по железнодорожным составам ВСУ. Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных с снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ, отмечали в ведомстве.

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