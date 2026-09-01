https://1prime.ru/20260901/dyson-872879088.html
Dyson представил зубную щетку со встроенной камерой и ИИ-функциями
Dyson представил зубную щетку со встроенной камерой и ИИ-функциями - 01.09.2026, ПРАЙМ
Dyson представил зубную щетку со встроенной камерой и ИИ-функциями
Один из ведущих в мире производителей техники Dyson представил зубную щетку CameraJet с функциями искусственного интеллекта (ИИ) и встроенной камерой стоимостью | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T14:30+0300
2026-09-01T14:30+0300
2026-09-01T14:37+0300
технологии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872879088.jpg?1788262668
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Один из ведущих в мире производителей техники Dyson представил зубную щетку CameraJet с функциями искусственного интеллекта (ИИ) и встроенной камерой стоимостью 499 долларов, следует из пресс-релиза компании. "Dyson CameraJet - это единственная зубная щетка с камерой, оснащенной технологией Gap Optical Targeting", - говорится в пресс-релизе. Компания отмечает, что камера с макрообъективом в 100 тысяч мегапикселей в зубной щетке оснащена технологией Gap Optical Targeting (алгоритмом машинного обучения ИИ от Dyson), которая в режиме реального времени анализирует 28 изображений в секунду для определения промежуточного пространства между зубами, запуская при необходимости точную струйную очистку полости рта. Dyson CameraJet поступают в продажу 1 сентября 2026 года по цене 499 долларов в двух цветовых решениях - Ceramic Ultra Blue и Ceramic Pink. Dyson Ltd - один из ведущий производителей техники, штат компании составляет 14 тысяч человек.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
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технологии
Dyson представил зубную щетку со встроенной камерой и ИИ-функциями
Dyson представил зубную щетку CameraJet со встроенной камерой и ИИ-функциями
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Один из ведущих в мире производителей техники Dyson представил зубную щетку CameraJet с функциями искусственного интеллекта (ИИ) и встроенной камерой стоимостью 499 долларов, следует из пресс-релиза компании.
"Dyson CameraJet - это единственная зубная щетка с камерой, оснащенной технологией Gap Optical Targeting", - говорится в пресс-релизе.
Компания отмечает, что камера с макрообъективом в 100 тысяч мегапикселей в зубной щетке оснащена технологией Gap Optical Targeting (алгоритмом машинного обучения ИИ от Dyson), которая в режиме реального времени анализирует 28 изображений в секунду для определения промежуточного пространства между зубами, запуская при необходимости точную струйную очистку полости рта.
Dyson CameraJet поступают в продажу 1 сентября 2026 года по цене 499 долларов в двух цветовых решениях - Ceramic Ultra Blue и Ceramic Pink.
Dyson Ltd - один из ведущий производителей техники, штат компании составляет 14 тысяч человек.