https://1prime.ru/20260901/dyson-872879088.html

Dyson представил зубную щетку со встроенной камерой и ИИ-функциями

Dyson представил зубную щетку со встроенной камерой и ИИ-функциями - 01.09.2026, ПРАЙМ

Dyson представил зубную щетку со встроенной камерой и ИИ-функциями

Один из ведущих в мире производителей техники Dyson представил зубную щетку CameraJet с функциями искусственного интеллекта (ИИ) и встроенной камерой стоимостью | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T14:30+0300

2026-09-01T14:30+0300

2026-09-01T14:37+0300

технологии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872879088.jpg?1788262668

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Один из ведущих в мире производителей техники Dyson представил зубную щетку CameraJet с функциями искусственного интеллекта (ИИ) и встроенной камерой стоимостью 499 долларов, следует из пресс-релиза компании. "Dyson CameraJet - это единственная зубная щетка с камерой, оснащенной технологией Gap Optical Targeting", - говорится в пресс-релизе. Компания отмечает, что камера с макрообъективом в 100 тысяч мегапикселей в зубной щетке оснащена технологией Gap Optical Targeting (алгоритмом машинного обучения ИИ от Dyson), которая в режиме реального времени анализирует 28 изображений в секунду для определения промежуточного пространства между зубами, запуская при необходимости точную струйную очистку полости рта. Dyson CameraJet поступают в продажу 1 сентября 2026 года по цене 499 долларов в двух цветовых решениях - Ceramic Ultra Blue и Ceramic Pink. Dyson Ltd - один из ведущий производителей техники, штат компании составляет 14 тысяч человек.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии