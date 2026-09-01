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Египет рассчитывает нарастить производство СПГ для европейского рынка - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Египет рассчитывает нарастить производство СПГ для европейского рынка
Египет рассчитывает нарастить производство СПГ для европейского рынка - 01.09.2026, ПРАЙМ
Египет рассчитывает нарастить производство СПГ для европейского рынка
Египет рассчитывает нарастить производство СПГ для европейского рынка за счет подключения кипрских месторождений к своей инфраструктуре по сжижению газа,... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:30+0300
2026-09-01T17:30+0300
газ
египет
каир
европа
eni
totalenergies
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КАИР, 1 сен - ПРАЙМ. Египет рассчитывает нарастить производство СПГ для европейского рынка за счет подключения кипрских месторождений к своей инфраструктуре по сжижению газа, сообщил министр нефти и минеральных ресурсов республики Карим Бадави. Как следует из заявления министра, 28 июля итальянская Eni и французская TotalEnergies приняли окончательное инвестиционное решение по разработке кипрского месторождения "Кронос" (месторождение разделено между этими двумя компаниями). "Газ планируется транспортировать по подводному трубопроводу на египетское месторождение "Зохр", а затем сжижать на заводе в Думьяте (в Египте - ред) для экспорта в Европу", - заявил министр. По словам министра, Египет рассчитывает к 2028 году получать по этому маршруту до 500 миллионов кубических футов газа в сутки, которые позволят произвести около 2,8 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. "Этот проект позволяет использовать существующие мощности Египта по сжижению газа и укрепляет его позиции в качестве регионального центра торговли газом", - заявил Бадави. По его словам, еще один проект предусматривает подключение кипрского месторождения "Афродита" к египетской газовой сети. Предполагается строительство подводного трубопровода протяженностью около 280 километров до района Порт-Саида. Окончательное инвестиционное решение ожидается в конце 2026 года или в 2027 году, а начало добычи - в 2030–2031 годах. Таким образом, Египет стремится использовать свои мощности по сжижению для превращения газа из Восточного Средиземноморья в экспортный ресурс. Ранее Каир и Никосия также договорились о поставках кипрского газа в Египет для сжижения и последующего реэкспорта в Европу.
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газ, египет, каир, европа, eni, totalenergies
Газ, ЕГИПЕТ, Каир, ЕВРОПА, Eni, TotalEnergies
17:30 01.09.2026
 
Египет рассчитывает нарастить производство СПГ для европейского рынка

Египет рассчитывает нарастить производство СПГ за счет подключения кипрских месторождений

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КАИР, 1 сен - ПРАЙМ. Египет рассчитывает нарастить производство СПГ для европейского рынка за счет подключения кипрских месторождений к своей инфраструктуре по сжижению газа, сообщил министр нефти и минеральных ресурсов республики Карим Бадави.
Как следует из заявления министра, 28 июля итальянская Eni и французская TotalEnergies приняли окончательное инвестиционное решение по разработке кипрского месторождения "Кронос" (месторождение разделено между этими двумя компаниями).
"Газ планируется транспортировать по подводному трубопроводу на египетское месторождение "Зохр", а затем сжижать на заводе в Думьяте (в Египте - ред) для экспорта в Европу", - заявил министр.
По словам министра, Египет рассчитывает к 2028 году получать по этому маршруту до 500 миллионов кубических футов газа в сутки, которые позволят произвести около 2,8 миллиона тонн сжиженного природного газа в год.
"Этот проект позволяет использовать существующие мощности Египта по сжижению газа и укрепляет его позиции в качестве регионального центра торговли газом", - заявил Бадави.
По его словам, еще один проект предусматривает подключение кипрского месторождения "Афродита" к египетской газовой сети. Предполагается строительство подводного трубопровода протяженностью около 280 километров до района Порт-Саида. Окончательное инвестиционное решение ожидается в конце 2026 года или в 2027 году, а начало добычи - в 2030–2031 годах.
Таким образом, Египет стремится использовать свои мощности по сжижению для превращения газа из Восточного Средиземноморья в экспортный ресурс. Ранее Каир и Никосия также договорились о поставках кипрского газа в Египет для сжижения и последующего реэкспорта в Европу.
 
ГазЕГИПЕТКаирЕВРОПАEniTotalEnergies
 
 
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