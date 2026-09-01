https://1prime.ru/20260901/ek-872885230.html

Европа призвала партнеров взять на себя финансирование Украины

Европа призвала партнеров взять на себя финансирование Украины - 01.09.2026, ПРАЙМ

Европа призвала партнеров взять на себя финансирование Украины

Еврокомиссия призвала партнеров ЕС взять на себя финансирование увеличившихся потребностей Украины в 2026-2027 годах, заявив, что сама сосредоточена на уже... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T16:11+0300

2026-09-01T16:11+0300

2026-09-01T16:15+0300

мировая экономика

украина

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_572feb95333779a110f3a1e443d625d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия призвала партнеров ЕС взять на себя финансирование увеличившихся потребностей Украины в 2026-2027 годах, заявив, что сама сосредоточена на уже обещанном Киеву кредите в 90 миллиардов евро и в настоящее время не планирует пересматривать объем этой помощи, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо. "Есть одна треть (финансирования - ред.), которая, конечно, не может быть покрыта ЕС и в отношении которой мы призывали наших партнеров подключиться и внести свой вклад", - заявила Пиньо. Она пояснила, что при разработке кредита ЕС исходил из совокупных бюджетных и оборонных потребностей Украины в размере около 135 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Евросоюз обязался покрыть две трети этой суммы за счет кредита в 90 миллиардов евро, тогда как оставшаяся треть изначально должна была финансироваться партнерами Киева. Пиньо спросили, готова ли Еврокомиссия пересмотреть эту схему и вновь обсудить со странами ЕС увеличение финансирования Украины с учетом заявлений Киева о росте военных расходов и изменении ситуации на фронте. "Признавая чрезвычайные потребности Украины и ситуацию на местах, мы прекрасно понимаем, что Украине необходимы очень значительные средства... Но сейчас мы сосредоточены, как я уже сказала, на и без того очень амбициозном плане выплат, и на данный момент именно на этом сосредоточено наше внимание", - ответила представитель ЕК. Таким образом, Еврокомиссия пока не намерена инициировать обсуждение дополнительного финансирования сверх уже согласованных 90 миллиардов евро, несмотря на заявленный рост потребностей Киева. По словам Пиньо, кредит рассчитан на два года: около 45 миллиардов евро предполагается предоставить Украине в 2026 году и еще 45 миллиардов в 2027. "Мы сосредоточены на выполнении того, что уже обязались сделать, а это, как я уже сказала, само по себе невероятно амбициозно", - подчеркнула она. Представитель ЕК также напомнила, что перечисление средств Украине не является автоматическим и связано с выполнением Киевом согласованных с Евросоюзом реформ. По ее словам, Еврокомиссия оценивает поступающие от Украины запросы на выплаты с учетом постепенного проведения этих преобразований. Россия неоднократно заявляла, что финансовая и военная поддержка Киева западными странами затягивает конфликт и не способствует его урегулированию.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, ес, ек