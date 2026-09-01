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Эксперт рассказала о преимуществах вернувшихся после службы сотрудников
Эксперт рассказала о преимуществах вернувшихся после службы сотрудников - 01.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о преимуществах вернувшихся после службы сотрудников
Сотрудники, вернувшиеся после военной службы, с 1 сентября в России получат преимущественное право остаться на работе при сокращении штата, если их показатели... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:18+0300
2026-09-01T00:18+0300
2026-09-01T00:18+0300
общество
россия
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сотрудники, вернувшиеся после военной службы, с 1 сентября в России получат преимущественное право остаться на работе при сокращении штата, если их показатели эффективности равны показателям других коллег, сообщила РИА Новости доцент Президентской академии Мария Кутарова.
В России с 1 сентября расширяется перечень категорий работников, имеющих преимущественное право остаться на работе при сокращении численности или штата работников.
"В него включаются сотрудники, вернувшиеся к прежнему работодателю после прохождения военной службы, чей трудовой договор приостанавливался на период прохождения службы, а затем был возобновлен в порядке статьи 351.7 Трудового кодекса РФ", - сказала Кутарова.
Она уточнила, что сначала работодатель должен сравнить показатели работы сотрудников на одинаковых должностях. Так, если соответствующие показатели будут равны, вернувшийся после службы работник получит преимущество при сокращении.
По словам эксперта, новая норма не запрещает увольнять таких сотрудников, однако руководитель должен документально подтвердить результаты сравнения подчиненных и учесть новый социально значимый критерий.
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общество , россия
Эксперт рассказала о преимуществах вернувшихся после службы сотрудников
Доцент Кутарова: вернувшиеся после военной службы получат преимущество при сокращении
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сотрудники, вернувшиеся после военной службы, с 1 сентября в России получат преимущественное право остаться на работе при сокращении штата, если их показатели эффективности равны показателям других коллег, сообщила РИА Новости доцент Президентской академии Мария Кутарова.
В России с 1 сентября расширяется перечень категорий работников, имеющих преимущественное право остаться на работе при сокращении численности или штата работников.
"В него включаются сотрудники, вернувшиеся к прежнему работодателю после прохождения военной службы, чей трудовой договор приостанавливался на период прохождения службы, а затем был возобновлен в порядке статьи 351.7 Трудового кодекса РФ", - сказала Кутарова.
Она уточнила, что сначала работодатель должен сравнить показатели работы сотрудников на одинаковых должностях. Так, если соответствующие показатели будут равны, вернувшийся после службы работник получит преимущество при сокращении.
По словам эксперта, новая норма не запрещает увольнять таких сотрудников, однако руководитель должен документально подтвердить результаты сравнения подчиненных и учесть новый социально значимый критерий.