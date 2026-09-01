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Эксперт рассказал о сроках рассмотрения заявления о неполном рабочем дне
Эксперт рассказал о сроках рассмотрения заявления о неполном рабочем дне - 01.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о сроках рассмотрения заявления о неполном рабочем дне
Работодатели с 1 сентября 2026 года будут обязаны рассмотреть за пять рабочих дней заявление сотрудника, который хочет перейти на неполное рабочее время,... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:19+0300
2026-09-01T00:19+0300
2026-09-01T00:19+0300
общество
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Работодатели с 1 сентября 2026 года будут обязаны рассмотреть за пять рабочих дней заявление сотрудника, который хочет перейти на неполное рабочее время, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.
По словам эксперта, для некоторых категорий работников работодатель обязан установить неполное рабочее время по их просьбе. При этом ранее точный срок рассмотрения такого заявления не был установлен.
"С 1 сентября закон решает эту проблему. Работодатель обязан разрешить просьбу работника в течение пяти рабочих дней. Это достаточно сбалансированный срок для работника и работодателя", - сказал Петкилев.
Он уточнил, что на неполное рабочее время могут претендовать один из родителей, опекунов или попечителей ребенка до 14 лет либо ребенка-инвалида до 18 лет, а также беременные, сотрудники, которые по медицинскому заключению ухаживают за больным членом семьи.
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общество , рудн
Эксперт рассказал о сроках рассмотрения заявления о неполном рабочем дне
Юрист Петкилев: работодатель обязан рассмотреть заявление о неполном рабочем времени
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Работодатели с 1 сентября 2026 года будут обязаны рассмотреть за пять рабочих дней заявление сотрудника, который хочет перейти на неполное рабочее время, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.
По словам эксперта, для некоторых категорий работников работодатель обязан установить неполное рабочее время по их просьбе. При этом ранее точный срок рассмотрения такого заявления не был установлен.
"С 1 сентября закон решает эту проблему. Работодатель обязан разрешить просьбу работника в течение пяти рабочих дней. Это достаточно сбалансированный срок для работника и работодателя", - сказал Петкилев.
Он уточнил, что на неполное рабочее время могут претендовать один из родителей, опекунов или попечителей ребенка до 14 лет либо ребенка-инвалида до 18 лет, а также беременные, сотрудники, которые по медицинскому заключению ухаживают за больным членом семьи.