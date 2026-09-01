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Эксперт рассказал, что школьники хотят достичь в жизни - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, что школьники хотят достичь в жизни
Эксперт рассказал, что школьники хотят достичь в жизни - 01.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что школьники хотят достичь в жизни
Школьники 8-11 классов в качестве главной жизненной цели чаще всего называют занятие любимым делом (56%), построение карьеры (55%) и создание счастливой семьи... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T04:18+0300
2026-09-01T04:18+0300
бизнес
общество
россия
владивосток
вциом
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Школьники 8-11 классов в качестве главной жизненной цели чаще всего называют занятие любимым делом (56%), построение карьеры (55%) и создание счастливой семьи (46%), сообщил на ВЭФ-2026 генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения, председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. "Задали вопрос нашим гражданам: что бы вы хотели достичь в жизни? Старшеклассники 8-11 классов на первом месте назвали заниматься любимым делом - 56%, на втором месте - сделать карьеру - 55%, на третьем месте - создать счастливую семью, воспитать детей - 46%", - сказал он на сессии ВЭФ-2026 "Человек креативный. Кем стать, чтобы не отстать?" Кроме того, согласно данным опроса, которые привел Абрамов, 45% школьников старших классов хотели бы путешествовать и побывать в разных странах мира, 42% - получить качественное образование, 33% - стать богатыми. "Наша молодежь хочет самореализовываться через любимую работу, занимаясь любимым делом. Креативные индустрии - одно из тех направлений, где, безусловно, если ты не будешь любить то, чем ты занимаешься, ты не сможешь чего-то достичь", - отметил эксперт. Он также рассказал, что большинство школьников 11-18 лет считают, что мечта является одной из важнейших ценностей, которые у них есть, главной ценностью для них остается семья, а на втором месте - дружба. Абрамов в ходе сессии озвучил результаты недавнего опроса Аналитического центра ВЦИОМ, данные приведены без погрешности. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, общество , россия, владивосток, вциом, вэф
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Владивосток, ВЦИОМ, ВЭФ
04:18 01.09.2026
 
Эксперт рассказал, что школьники хотят достичь в жизни

Эксперт Абрамов: школьники 8-11 классов хотят построить карьеру и создать семью

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Школьники 8-11 классов в качестве главной жизненной цели чаще всего называют занятие любимым делом (56%), построение карьеры (55%) и создание счастливой семьи (46%), сообщил на ВЭФ-2026 генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения, председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.
"Задали вопрос нашим гражданам: что бы вы хотели достичь в жизни? Старшеклассники 8-11 классов на первом месте назвали заниматься любимым делом - 56%, на втором месте - сделать карьеру - 55%, на третьем месте - создать счастливую семью, воспитать детей - 46%", - сказал он на сессии ВЭФ-2026 "Человек креативный. Кем стать, чтобы не отстать?"
Кроме того, согласно данным опроса, которые привел Абрамов, 45% школьников старших классов хотели бы путешествовать и побывать в разных странах мира, 42% - получить качественное образование, 33% - стать богатыми.
"Наша молодежь хочет самореализовываться через любимую работу, занимаясь любимым делом. Креативные индустрии - одно из тех направлений, где, безусловно, если ты не будешь любить то, чем ты занимаешься, ты не сможешь чего-то достичь", - отметил эксперт.
Он также рассказал, что большинство школьников 11-18 лет считают, что мечта является одной из важнейших ценностей, которые у них есть, главной ценностью для них остается семья, а на втором месте - дружба.
Абрамов в ходе сессии озвучил результаты недавнего опроса Аналитического центра ВЦИОМ, данные приведены без погрешности.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесОбществоРОССИЯВладивостокВЦИОМВЭФ
 
 
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