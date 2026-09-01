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Только у Байкальска и Южно-Сахалинска есть цифровой двойник - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Только у Байкальска и Южно-Сахалинска есть цифровой двойник
Только у Байкальска и Южно-Сахалинска есть цифровой двойник - 01.09.2026, ПРАЙМ
Только у Байкальска и Южно-Сахалинска есть цифровой двойник
Только у двух городов России – Байкальска и Южно-Сахалинска – есть качественный цифровой двойник, заявил на сессии "Территория будущего: цифровой мастер-план... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T10:39+0300
2026-09-01T10:39+0300
россия
технологии
южно-сахалинск
дальний восток
владивосток
агентство стратегических инициатив
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Только у двух городов России – Байкальска и Южно-Сахалинска – есть качественный цифровой двойник, заявил на сессии "Территория будущего: цифровой мастер-план как новая модель пространственного развития" на Восточном экономическом форуме директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно. "Только два города России подходят под определение качественного цифрового двойника (виртуальная 3D-модель городской среды - ред.). Это Байкальск и Южно-Сахалинск", – сказал он. Создание мастер-планов городов и агломераций должно быть неотрывно связано с формированием цифровых двойников населенных пунктов, поскольку в этом случае приобретается четкое понимание состояния инфраструктурных сетей и загруженности транспортных потоков, отметил Вайно. "Среди муниципалитетов, которые внедряли цифровых двойников, 92% говорят о том, что они окупаются. Это конкретные экономические метрики, которые тоже нужно оценивать при внедрении инструментов", – заявил он. По словам Вайно, также нужно определиться с тем, каким образом собирать обратную связь. Только тогда, как уточнил он, пространственное развитие будет развиваться в положительную сторону, особенно на территории Дальнего Востока. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, технологии, южно-сахалинск, дальний восток, владивосток, агентство стратегических инициатив, вэф
РОССИЯ, Технологии, Южно-Сахалинск, Дальний Восток, Владивосток, Агентство стратегических инициатив, ВЭФ
10:39 01.09.2026
 
Только у Байкальска и Южно-Сахалинска есть цифровой двойник

Эксперт АСИ Вайно: только у двух городов России есть качественный цифровой двойник

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Только у двух городов России – Байкальска и Южно-Сахалинска – есть качественный цифровой двойник, заявил на сессии "Территория будущего: цифровой мастер-план как новая модель пространственного развития" на Восточном экономическом форуме директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно.
"Только два города России подходят под определение качественного цифрового двойника (виртуальная 3D-модель городской среды - ред.). Это Байкальск и Южно-Сахалинск", – сказал он.
Создание мастер-планов городов и агломераций должно быть неотрывно связано с формированием цифровых двойников населенных пунктов, поскольку в этом случае приобретается четкое понимание состояния инфраструктурных сетей и загруженности транспортных потоков, отметил Вайно.
"Среди муниципалитетов, которые внедряли цифровых двойников, 92% говорят о том, что они окупаются. Это конкретные экономические метрики, которые тоже нужно оценивать при внедрении инструментов", – заявил он.
По словам Вайно, также нужно определиться с тем, каким образом собирать обратную связь. Только тогда, как уточнил он, пространственное развитие будет развиваться в положительную сторону, особенно на территории Дальнего Востока.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯТехнологииЮжно-СахалинскДальний ВостокВладивостокАгентство стратегических инициативВЭФ
 
 
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