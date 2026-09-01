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РСТ прокомментировал введение электронного разрешения на въезд в Казахстан - 01.09.2026, ПРАЙМ
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РСТ прокомментировал введение электронного разрешения на въезд в Казахстан
РСТ прокомментировал введение электронного разрешения на въезд в Казахстан - 01.09.2026, ПРАЙМ
РСТ прокомментировал введение электронного разрешения на въезд в Казахстан
Введение Казахстаном электронного разрешения при въезде не окажет существенного влияния на туристический поток из России, однако в настоящее время недостаточно... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:10+0300
2026-09-01T15:27+0300
туризм
бизнес
россия
казахстан
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Введение Казахстаном электронного разрешения при въезде не окажет существенного влияния на туристический поток из России, однако в настоящее время недостаточно известны практические детали работы данной системы, рассказал РИА Новости член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Ранее во вторник оператор цифровой платформы QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization), через которую оформляется въезд в Казахстан, сообщил РИА Новости, что россиянам, как и гражданам других стран, у которых действует безвизовый режим с Казахстаном, потребуется оформлять электронное разрешение на въезд в страну. "В данном случае важно понимать, что сама процедура и ее стоимость, вероятно, не настолько существенны, чтобы заметно изменить туристический поток из России в Казахстан... Пока недостаточно ясны практические детали работы системы", - сказал Мурадян. По его словам, в первую очередь важно понимать, каким образом будет осуществляться оплата электронного разрешения и какие платежные инструменты будут доступны российским туристам. "Для рынка принципиально важно, чтобы процедура была максимально простой и понятной и не создавала дополнительных сложностей при подготовке поездки", - заключил он.
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192
40
192
40
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5
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туризм, бизнес, россия, казахстан, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Российский союз туриндустрии
15:10 01.09.2026 (обновлено: 15:27 01.09.2026)
 
РСТ прокомментировал введение электронного разрешения на въезд в Казахстан

РСТ: электронное разрешение на въезд в Казахстан существенно не изменит турпоток из России

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Введение Казахстаном электронного разрешения при въезде не окажет существенного влияния на туристический поток из России, однако в настоящее время недостаточно известны практические детали работы данной системы, рассказал РИА Новости член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Ранее во вторник оператор цифровой платформы QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization), через которую оформляется въезд в Казахстан, сообщил РИА Новости, что россиянам, как и гражданам других стран, у которых действует безвизовый режим с Казахстаном, потребуется оформлять электронное разрешение на въезд в страну.
"В данном случае важно понимать, что сама процедура и ее стоимость, вероятно, не настолько существенны, чтобы заметно изменить туристический поток из России в Казахстан... Пока недостаточно ясны практические детали работы системы", - сказал Мурадян.
По его словам, в первую очередь важно понимать, каким образом будет осуществляться оплата электронного разрешения и какие платежные инструменты будут доступны российским туристам. "Для рынка принципиально важно, чтобы процедура была максимально простой и понятной и не создавала дополнительных сложностей при подготовке поездки", - заключил он.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКАЗАХСТАНРоссийский союз туриндустрии
 
 
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