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Эксперт рассказал, как регистрировать домашнюю птицу в МФЦ

Эксперт рассказал, как регистрировать домашнюю птицу в МФЦ - 01.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как регистрировать домашнюю птицу в МФЦ

Домашнюю птицу в России для регистрации в МФЦ носить не нужно: достаточно обратиться в местное отделение ветеринарной службы, после чего специалисты присвоят... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T18:06+0300

2026-09-01T18:06+0300

2026-09-01T18:06+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Домашнюю птицу в России для регистрации в МФЦ носить не нужно: достаточно обратиться в местное отделение ветеринарной службы, после чего специалисты присвоят поголовью индивидуальный номер, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. С 1 сентября в России вступили требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. До этого поэтапно уже зарегистрировали крупный рогатый скот, лошадей и свиней, с 1 сентября 2025 года - кроликов, пчел, пушных зверей. Теперь настала очередь домашней птицы - кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов. "Ну, конечно, не надо кур носить в МФЦ, тут все очень просто: с 1 сентября вводится учет птицы в личных подсобных хозяйствах. Не секрет, что граждане, живущие в сельских районах разводят кур и петухов для того, чтобы иметь свежие яйца и мясо на своем столе, и, к сожалению, не все поняли, что надо сделать, и просто пошли в МФЦ регистрировать кур", - отметил эксперт. "Не надо этого вообще делать, на самом деле, надо просто оставить заявку в местном отделении ветеринарной службы, ее специалисты приедут, посмотрят птичек, дадут номер индивидуальный на поголовье в том или ином доме, который просто надо повесить на курятнике, да и все", - добавил он. Делается это для того, чтобы был контроль для профилактики распространения болезней. Все это делается безвозмездно, подчеркнул Хазанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия