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Эксперты рассказали, кто чаще всего ездит в командировки на ВЭФ - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, кто чаще всего ездит в командировки на ВЭФ
Эксперты рассказали, кто чаще всего ездит в командировки на ВЭФ - 01.09.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, кто чаще всего ездит в командировки на ВЭФ
Работники финансовой и нефтегазовой отраслей России чаще других специалистов ездят в командировки на Восточный экономический форум (ВЭФ), выяснили аналитики... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T10:16+0300
2026-09-01T10:16+0300
бизнес
владивосток
москва
южно-сахалинск
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Работники финансовой и нефтегазовой отраслей России чаще других специалистов ездят в командировки на Восточный экономический форум (ВЭФ), выяснили аналитики компании "Аэроклуб", проанализировав спрос на авиабилеты и размещение представителей бизнеса во Владивосток на время форума. "Лидерами по количеству авиабилетов стали финансовая и нефтегазовая отрасли. На финансовый сектор пришлось 22% авиабилетов. Доля нефтегазовой промышленности и энергетики сохранилась на уровне 18%", - говорится в исследовании, которое есть у РИА Новости. На третьем месте по численности делегации оказалась добывающая промышленность, добавили в "Аэроклубе". При этом чаще всего деловые путешественники прилетали во Владивосток из Москвы - как и годом ранее на столицу пришлось 55% авиабилетов. В то же время значительно выросло число делегатов из Южно-Сахалинска - на 119%, а также Благовещенска - на 55%. Среди зарубежных делегатов лидируют представители бизнеса из Китая. Аналитики также выяснили, что доля авиабилетов бизнес-класса в этом году выросла до 30%, а доля квартир и апартаментов в структуре забронированных ночей достигла 31%.
владивосток
москва
южно-сахалинск
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40
192
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5
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бизнес, владивосток, москва, южно-сахалинск
Бизнес, Владивосток, МОСКВА, Южно-Сахалинск
10:16 01.09.2026
 
Эксперты рассказали, кто чаще всего ездит в командировки на ВЭФ

"Аэроклуб": представители финансовой и нефтегазовой отраслей чаще других ездят на ВЭФ

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Работники финансовой и нефтегазовой отраслей России чаще других специалистов ездят в командировки на Восточный экономический форум (ВЭФ), выяснили аналитики компании "Аэроклуб", проанализировав спрос на авиабилеты и размещение представителей бизнеса во Владивосток на время форума.
"Лидерами по количеству авиабилетов стали финансовая и нефтегазовая отрасли. На финансовый сектор пришлось 22% авиабилетов. Доля нефтегазовой промышленности и энергетики сохранилась на уровне 18%", - говорится в исследовании, которое есть у РИА Новости. На третьем месте по численности делегации оказалась добывающая промышленность, добавили в "Аэроклубе".
При этом чаще всего деловые путешественники прилетали во Владивосток из Москвы - как и годом ранее на столицу пришлось 55% авиабилетов. В то же время значительно выросло число делегатов из Южно-Сахалинска - на 119%, а также Благовещенска - на 55%. Среди зарубежных делегатов лидируют представители бизнеса из Китая.
Аналитики также выяснили, что доля авиабилетов бизнес-класса в этом году выросла до 30%, а доля квартир и апартаментов в структуре забронированных ночей достигла 31%.
 
БизнесВладивостокМОСКВАЮжно-Сахалинск
 
 
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