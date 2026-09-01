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Эксперты рассказали, кто чаще всего ездит в командировки на ВЭФ

Эксперты рассказали, кто чаще всего ездит в командировки на ВЭФ - 01.09.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, кто чаще всего ездит в командировки на ВЭФ

Работники финансовой и нефтегазовой отраслей России чаще других специалистов ездят в командировки на Восточный экономический форум (ВЭФ), выяснили аналитики... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T10:16+0300

2026-09-01T10:16+0300

2026-09-01T10:16+0300

бизнес

владивосток

москва

южно-сахалинск

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Работники финансовой и нефтегазовой отраслей России чаще других специалистов ездят в командировки на Восточный экономический форум (ВЭФ), выяснили аналитики компании "Аэроклуб", проанализировав спрос на авиабилеты и размещение представителей бизнеса во Владивосток на время форума. "Лидерами по количеству авиабилетов стали финансовая и нефтегазовая отрасли. На финансовый сектор пришлось 22% авиабилетов. Доля нефтегазовой промышленности и энергетики сохранилась на уровне 18%", - говорится в исследовании, которое есть у РИА Новости. На третьем месте по численности делегации оказалась добывающая промышленность, добавили в "Аэроклубе". При этом чаще всего деловые путешественники прилетали во Владивосток из Москвы - как и годом ранее на столицу пришлось 55% авиабилетов. В то же время значительно выросло число делегатов из Южно-Сахалинска - на 119%, а также Благовещенска - на 55%. Среди зарубежных делегатов лидируют представители бизнеса из Китая. Аналитики также выяснили, что доля авиабилетов бизнес-класса в этом году выросла до 30%, а доля квартир и апартаментов в структуре забронированных ночей достигла 31%.

владивосток

москва

южно-сахалинск

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, владивосток, москва, южно-сахалинск