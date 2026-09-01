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Экспорт украинского зерна в августе сократился до 774 тысяч тонн
Экспорт украинского зерна в августе сократился до 774 тысяч тонн - 01.09.2026, ПРАЙМ
Экспорт украинского зерна в августе сократился до 774 тысяч тонн
Экспорт украинского зерна в августе сократился до 774 тысяч тонн, что составляет треть от показателя 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T21:25+0300
2026-09-01T21:25+0300
2026-09-01T21:25+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
украина
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Экспорт украинского зерна в августе сократился до 774 тысяч тонн, что составляет треть от показателя 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные украинского министерства аграрной политики.
"Согласно данным министерства аграрной политики, экспорт зерна в августе сократился до 774 тысяч тонн, что составляет треть от показателя годичной давности", - передает Рейтер.
По информации агентства, украинский экспорт продовольствия уже сократился и может снизиться примерно до 1,7 миллиона тонн в августе.
Как сообщает Рейтер, Украина входит в число крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна, масличных культур и растительных масел, а ее сельскохозяйственный экспорт, принесший в прошлом году 22 миллиарда долларов, является источником критически важных доходов для государственного бюджета, испытывающего трудности.
Ранее агентство сообщило, что Всеукраинский аграрный совет призвал компании забыть о работе черноморских портов как минимум до декабря 2026 года – января 2027 года.
Газета Monde сообщила в конце августа, что работа крупных черноморских портов Украины уже больше месяца парализована, при этом использование альтернативных путей для транспортировки грузов через дунайские порты, железнодорожный и автомобильный транспорт лишь увеличивает издержки.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.
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сельское хозяйство, мировая экономика, украина
Сельское хозяйство, Мировая экономика, УКРАИНА
Экспорт украинского зерна в августе сократился до 774 тысяч тонн
Reuters: экспорт украинского зерна в августе сократился до 774 тысяч тонн
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Экспорт украинского зерна в августе сократился до 774 тысяч тонн, что составляет треть от показателя 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные украинского министерства аграрной политики.
"Согласно данным министерства аграрной политики, экспорт зерна в августе сократился до 774 тысяч тонн, что составляет треть от показателя годичной давности", - передает Рейтер.
По информации агентства, украинский экспорт продовольствия уже сократился и может снизиться примерно до 1,7 миллиона тонн в августе.
Как сообщает Рейтер, Украина входит в число крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна, масличных культур и растительных масел, а ее сельскохозяйственный экспорт, принесший в прошлом году 22 миллиарда долларов, является источником критически важных доходов для государственного бюджета, испытывающего трудности.
Ранее агентство сообщило, что Всеукраинский аграрный совет призвал компании забыть о работе черноморских портов как минимум до декабря 2026 года – января 2027 года.
Газета Monde сообщила в конце августа, что работа крупных черноморских портов Украины уже больше месяца парализована, при этом использование альтернативных путей для транспортировки грузов через дунайские порты, железнодорожный и автомобильный транспорт лишь увеличивает издержки.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.