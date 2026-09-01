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Турция и Россия ждут открытия АЭС "Аккую" - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Турция и Россия ждут открытия АЭС "Аккую"
Турция и Россия ждут открытия АЭС "Аккую" - 01.09.2026, ПРАЙМ
Турция и Россия ждут открытия АЭС "Аккую"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Бишкеке заявил, что Анкара и Москва ждут... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:19+0300
2026-09-01T17:19+0300
россия
турция
бишкек
анкара
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
аэс "аккую"
шос
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БИШКЕК, 1 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Бишкеке заявил, что Анкара и Москва ждут открытия АЭС "Аккую", будут совместные шаги в этом направлении. "У нас сейчас в наших отношениях строительство АЭС "Аккую" имеет большое значение. Мы приступили к стадии завершения (первого реактора – ред.). Мы ожидаем открытия АЭС "Аккую" и эксплуатации. С этим открытием мы поговорим о совместных будущих шагах в этом направлении", - сказал Эрдоган на встрече.
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РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Бишкек, Анкара, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, АЭС "Аккую", ШОС
17:19 01.09.2026
 
Турция и Россия ждут открытия АЭС "Аккую"

Эрдоган: Турция и Россия ждут открытия АЭС "Аккую", будут совместные шаги

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БИШКЕК, 1 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Бишкеке заявил, что Анкара и Москва ждут открытия АЭС "Аккую", будут совместные шаги в этом направлении.
"У нас сейчас в наших отношениях строительство АЭС "Аккую" имеет большое значение. Мы приступили к стадии завершения (первого реактора – ред.). Мы ожидаем открытия АЭС "Аккую" и эксплуатации. С этим открытием мы поговорим о совместных будущих шагах в этом направлении", - сказал Эрдоган на встрече.
 
РОССИЯТУРЦИЯБишкекАнкараРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинАЭС "Аккую"ШОС
 
 
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