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Турция и Россия ждут открытия АЭС "Аккую"
Турция и Россия ждут открытия АЭС "Аккую" - 01.09.2026, ПРАЙМ
Турция и Россия ждут открытия АЭС "Аккую"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Бишкеке заявил, что Анкара и Москва ждут... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:19+0300
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БИШКЕК, 1 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Бишкеке заявил, что Анкара и Москва ждут открытия АЭС "Аккую", будут совместные шаги в этом направлении. "У нас сейчас в наших отношениях строительство АЭС "Аккую" имеет большое значение. Мы приступили к стадии завершения (первого реактора – ред.). Мы ожидаем открытия АЭС "Аккую" и эксплуатации. С этим открытием мы поговорим о совместных будущих шагах в этом направлении", - сказал Эрдоган на встрече.
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Турция и Россия ждут открытия АЭС "Аккую"
Эрдоган: Турция и Россия ждут открытия АЭС "Аккую", будут совместные шаги