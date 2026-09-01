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В ЕС многие поддержали выделение Киеву дополнительных средств

В ЕС многие поддержали выделение Киеву дополнительных средств - 01.09.2026, ПРАЙМ

В ЕС многие поддержали выделение Киеву дополнительных средств

Многие государства Евросоюза поддерживают выделение Киеву дальнейших средств в рамках кредита на 90 миллиардов евро, заявила в понедельник министр иностранных... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T21:01+0300

2026-09-01T21:01+0300

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ЛОНДОН, 1 сен - ПРАЙМ. Многие государства Евросоюза поддерживают выделение Киеву дальнейших средств в рамках кредита на 90 миллиардов евро, заявила в понедельник министр иностранных дел и министр обороны Ирландии Хелен Макэнти. В понедельник и вторник министры обороны стран ЕС проводят неформальную встречу в Ирландии. В понедельник на мероприятии по видеосвязи выступил министр обороны Украины Евгений Хмара, который призвал ЕС досрочно выделить Киеву следующий транш кредита. "Из выступления министра обороны Украины было совершенно ясно, что существует пробел. Поэтому я могу сказать, что значительное число государств-членов ЕС поддержало эту просьбу", - заявила журналистам Макэнти, слова которой приводит агентство Рейтер. По данным Еврокомиссии, к настоящему времени Украине в рамках оборонной части кредита фактически перечислено 8,47 миллиарда евро: 3,9 миллиарда 30 июня, 1,1 миллиарда 15 июля и 3,47 миллиарда 30 июля. ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Киев добивается досрочного предоставления части из 45 миллиардов евро, запланированных на 2027 год, на фоне дефицита военного бюджета. Россия неоднократно заявляла, что финансовая и военная поддержка Киева западными странами затягивает конфликт и не способствует его урегулированию.

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мировая экономика, киев, украина, ирландия, ес