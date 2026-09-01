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ЕЦБ: конфликт на Ближнем Востоке создает условия для инфляции в еврозоне - 01.09.2026, ПРАЙМ
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ЕЦБ: конфликт на Ближнем Востоке создает условия для инфляции в еврозоне
ЕЦБ: конфликт на Ближнем Востоке создает условия для инфляции в еврозоне - 01.09.2026, ПРАЙМ
ЕЦБ: конфликт на Ближнем Востоке создает условия для инфляции в еврозоне
Конфликт на Ближнем Востоке создает условия для сохранения высокой инфляции в еврозоне, заявил глава ЦБ Финляндии и член совета управляющих ЕЦБ Олли Рен. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:30+0300
2026-09-01T17:33+0300
мировая экономика
сша
ближний восток
финляндия
ецб
евростат
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке создает условия для сохранения высокой инфляции в еврозоне, заявил глава ЦБ Финляндии и член совета управляющих ЕЦБ Олли Рен. "Мы не должны проявлять самоуспокоенности перед лицом этих инфляционных давлений. Мы должны быть готовы к затяжному конфликту, поскольку у обеих сторон - администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа и Корпуса (иранских - ред.) стражей Исламской революции - действительно противоречивые цели", - заявил Рен агентству Блумберг. Рен признал, что рост цен на энергоносители привел к ускорению общего роста потребительских цен в еврозоне, выразив надежду, что экономика союза не будет подвержена затягиванию инфляции. По данным европейского статистического агентства Евростат, годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась до 2,9% с 2,8% месяцем ранее. При этом годовой рост индекса цен на энергию ускорился до 10,3% с 8,5% месяцем ранее, что выше предварительной оценки в 10%. При этом Рен признал, что резкое ускорение инфляции в еврозоне, последовавшее за пандемией COVID-19, изначально не было учтено в прогнозах европейского экономического регулятора. Рен не стал открыто высказываться в поддержку возможного повышения ставки европейским центробанком в сентябре, он отметил, что рыночное ожидание в отношении предстоящего заседания на следующей неделе "понятно". В отношении последующих решений член совета управляющих ЕЦБ высказался более осторожно и указал на геополитическую неопределенность, из-за которой решения приходится принимать "заседание за заседанием". ЕЦБ по итогам июльского заседания принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,4% годовых. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
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мировая экономика, сша, ближний восток, финляндия, ецб, евростат
Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ФИНЛЯНДИЯ, ЕЦБ, Евростат
17:30 01.09.2026 (обновлено: 17:33 01.09.2026)
 
ЕЦБ: конфликт на Ближнем Востоке создает условия для инфляции в еврозоне

Глава ЦБ Финляндии Рен: конфликт на Ближнем Востоке создает условия для высокой инфляции

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке создает условия для сохранения высокой инфляции в еврозоне, заявил глава ЦБ Финляндии и член совета управляющих ЕЦБ Олли Рен.
"Мы не должны проявлять самоуспокоенности перед лицом этих инфляционных давлений. Мы должны быть готовы к затяжному конфликту, поскольку у обеих сторон - администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа и Корпуса (иранских - ред.) стражей Исламской революции - действительно противоречивые цели", - заявил Рен агентству Блумберг.
Рен признал, что рост цен на энергоносители привел к ускорению общего роста потребительских цен в еврозоне, выразив надежду, что экономика союза не будет подвержена затягиванию инфляции.
По данным европейского статистического агентства Евростат, годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась до 2,9% с 2,8% месяцем ранее. При этом годовой рост индекса цен на энергию ускорился до 10,3% с 8,5% месяцем ранее, что выше предварительной оценки в 10%.
При этом Рен признал, что резкое ускорение инфляции в еврозоне, последовавшее за пандемией COVID-19, изначально не было учтено в прогнозах европейского экономического регулятора.
Рен не стал открыто высказываться в поддержку возможного повышения ставки европейским центробанком в сентябре, он отметил, что рыночное ожидание в отношении предстоящего заседания на следующей неделе "понятно". В отношении последующих решений член совета управляющих ЕЦБ высказался более осторожно и указал на геополитическую неопределенность, из-за которой решения приходится принимать "заседание за заседанием".
ЕЦБ по итогам июльского заседания принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,4% годовых.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
 
Мировая экономикаСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКФИНЛЯНДИЯЕЦБЕвростат
 
 
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