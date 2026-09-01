Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9% - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/evropa-872849664.html
Цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9%
Цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9% - 01.09.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9%
Средние биржевые цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9% по сравнению с июлем, до 745,4 долларов за тысячу кубометров, на фоне продолжающейся эскалации... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T03:30+0300
2026-09-01T03:30+0300
газ
европа
ближний восток
ормузский пролив
ice
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872849664.jpg?1788222628
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Средние биржевые цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9% по сравнению с июлем, до 745,4 долларов за тысячу кубометров, на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угрозы остановки судоходства в Ормузском проливе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. В августе цены преимущественно росли, в том числе на фоне усиления эскалации между Ираном и США. Кроме того, на рост цен на газ в течение месяца повлиял и низкий уровень заполненности европейский подземных хранилищ (ПХГ) - 22 августа они достигли лишь 57,09% и оставались на минимуме впервые за всю история наблюдения и сбора данных. Так, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) составила 745,4 доллара за тысячу кубометров. Максимально котировки поднимались в последних числах августа - до 848,7 доллара. Цены превысили отметку в 800 долларов впервые с 19 марта. Минимум был достигнут 5 августа и составил 617,6 доллара. Средние биржевые цены на газ в Европе в июле выросли на 19% по сравнению с июнем, до 637,5 доллара за тысячу кубометров на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угрозы остановки судоходства в Ормузском проливе. Средние цены в июле оставались выше уровней последнего года. Цены на газ начали подниматься 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
европа
ближний восток
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, ближний восток, ормузский пролив, ice
Газ, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, ICE
03:30 01.09.2026
 
Цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9%

ICE: средние цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Средние биржевые цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9% по сравнению с июлем, до 745,4 долларов за тысячу кубометров, на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угрозы остановки судоходства в Ормузском проливе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
В августе цены преимущественно росли, в том числе на фоне усиления эскалации между Ираном и США. Кроме того, на рост цен на газ в течение месяца повлиял и низкий уровень заполненности европейский подземных хранилищ (ПХГ) - 22 августа они достигли лишь 57,09% и оставались на минимуме впервые за всю история наблюдения и сбора данных.
Так, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) составила 745,4 доллара за тысячу кубометров. Максимально котировки поднимались в последних числах августа - до 848,7 доллара. Цены превысили отметку в 800 долларов впервые с 19 марта. Минимум был достигнут 5 августа и составил 617,6 доллара.
Средние биржевые цены на газ в Европе в июле выросли на 19% по сравнению с июнем, до 637,5 доллара за тысячу кубометров на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угрозы остановки судоходства в Ормузском проливе. Средние цены в июле оставались выше уровней последнего года.
Цены на газ начали подниматься 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
 
ГазЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливICE
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала