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Цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9%

Цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9% - 01.09.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9%

Средние биржевые цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9% по сравнению с июлем, до 745,4 долларов за тысячу кубометров, на фоне продолжающейся эскалации... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T03:30+0300

2026-09-01T03:30+0300

2026-09-01T03:30+0300

газ

европа

ближний восток

ормузский пролив

ice

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Средние биржевые цены на газ в Европе в августе выросли на 16,9% по сравнению с июлем, до 745,4 долларов за тысячу кубометров, на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угрозы остановки судоходства в Ормузском проливе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. В августе цены преимущественно росли, в том числе на фоне усиления эскалации между Ираном и США. Кроме того, на рост цен на газ в течение месяца повлиял и низкий уровень заполненности европейский подземных хранилищ (ПХГ) - 22 августа они достигли лишь 57,09% и оставались на минимуме впервые за всю история наблюдения и сбора данных. Так, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) составила 745,4 доллара за тысячу кубометров. Максимально котировки поднимались в последних числах августа - до 848,7 доллара. Цены превысили отметку в 800 долларов впервые с 19 марта. Минимум был достигнут 5 августа и составил 617,6 доллара. Средние биржевые цены на газ в Европе в июле выросли на 19% по сравнению с июнем, до 637,5 доллара за тысячу кубометров на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угрозы остановки судоходства в Ормузском проливе. Средние цены в июле оставались выше уровней последнего года. Цены на газ начали подниматься 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

ближний восток

ормузский пролив

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газ, европа, ближний восток, ормузский пролив, ice