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В F6 предупредили о риске взлома российских сайтов
В F6 предупредили о риске взлома российских сайтов - 01.09.2026, ПРАЙМ
В F6 предупредили о риске взлома российских сайтов
Мошенники могут попытаться взломать действующие российские сайты, чтобы разместить на них запрещенный контент, заявили РИА Новости специалисты департамента... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:15+0300
2026-09-01T09:15+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мошенники могут попытаться взломать действующие российские сайты, чтобы разместить на них запрещенный контент, заявили РИА Новости специалисты департамента защиты от цифровых рисков компании F6.
"Специалисты предупреждают о повышенном риске взломов легитимных доменов в российских доменных зонах .ru, .рф и .su с 1 сентября 2026 года", - сказали они.
"Киберпреступники будут стремиться к тому, чтобы получать доступ к уже действующим сайтам в этих доменных зонах и менять их содержимое на мошеннический контент", - сообщили в компании.
Ранее во вторник в России ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах .ru, .рф и .su с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Как сообщили в F6, требования закона распространяются и на физических лиц, и на организации. Возраст домена значения не имеет - идентификацию нужно будет пройти и тем, кто купил домен недавно, и тем, кто пользуется им уже много лет.
Доменная зона .ru, по оценкам аналитиков компании, в первом полугодии 2026 года находилась на втором месте по количеству мошеннических сайтов, созданных для атак на российских пользователей.
Однако в связи с новыми правилами аналитики F6 прогнозируют: начиная с сентября количество регистраций мошеннических и фишинговых доменов в зонах .ru, .рф и .su достигнет минимальных значений.
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технологии, финансы
В F6 предупредили о риске взлома российских сайтов
F6 предупредила о риске взлома сайтов, чтобы разместить запрещенный контент
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мошенники могут попытаться взломать действующие российские сайты, чтобы разместить на них запрещенный контент, заявили РИА Новости специалисты департамента защиты от цифровых рисков компании F6.
"Специалисты предупреждают о повышенном риске взломов легитимных доменов в российских доменных зонах .ru, .рф и .su с 1 сентября 2026 года", - сказали они.
"Киберпреступники будут стремиться к тому, чтобы получать доступ к уже действующим сайтам в этих доменных зонах и менять их содержимое на мошеннический контент", - сообщили в компании.
Ранее во вторник в России ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах .ru, .рф и .su с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Как сообщили в F6, требования закона распространяются и на физических лиц, и на организации. Возраст домена значения не имеет - идентификацию нужно будет пройти и тем, кто купил домен недавно, и тем, кто пользуется им уже много лет.
Доменная зона .ru, по оценкам аналитиков компании, в первом полугодии 2026 года находилась на втором месте по количеству мошеннических сайтов, созданных для атак на российских пользователей.
Однако в связи с новыми правилами аналитики F6 прогнозируют: начиная с сентября количество регистраций мошеннических и фишинговых доменов в зонах .ru, .рф и .su достигнет минимальных значений.