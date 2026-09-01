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В F6 предупредили о риске взлома российских сайтов

В F6 предупредили о риске взлома российских сайтов - 01.09.2026, ПРАЙМ

В F6 предупредили о риске взлома российских сайтов

Мошенники могут попытаться взломать действующие российские сайты, чтобы разместить на них запрещенный контент, заявили РИА Новости специалисты департамента... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:15+0300

2026-09-01T09:15+0300

2026-09-01T09:15+0300

технологии

финансы

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мошенники могут попытаться взломать действующие российские сайты, чтобы разместить на них запрещенный контент, заявили РИА Новости специалисты департамента защиты от цифровых рисков компании F6. "Специалисты предупреждают о повышенном риске взломов легитимных доменов в российских доменных зонах .ru, .рф и .su с 1 сентября 2026 года", - сказали они. "Киберпреступники будут стремиться к тому, чтобы получать доступ к уже действующим сайтам в этих доменных зонах и менять их содержимое на мошеннический контент", - сообщили в компании. Ранее во вторник в России ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах .ru, .рф и .su с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Как сообщили в F6, требования закона распространяются и на физических лиц, и на организации. Возраст домена значения не имеет - идентификацию нужно будет пройти и тем, кто купил домен недавно, и тем, кто пользуется им уже много лет. Доменная зона .ru, по оценкам аналитиков компании, в первом полугодии 2026 года находилась на втором месте по количеству мошеннических сайтов, созданных для атак на российских пользователей. Однако в связи с новыми правилами аналитики F6 прогнозируют: начиная с сентября количество регистраций мошеннических и фишинговых доменов в зонах .ru, .рф и .su достигнет минимальных значений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы