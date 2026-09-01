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В автопроме планируют создавать роботизированные "умные" фабрики - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В автопроме планируют создавать роботизированные "умные" фабрики
В автопроме планируют создавать роботизированные "умные" фабрики - 01.09.2026, ПРАЙМ
В автопроме планируют создавать роботизированные "умные" фабрики
Роботизированные "умные" фабрики планируется создавать в российском автопроме – это один из приоритетов развития современных технологий в отрасли, следует из... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T22:29+0300
2026-09-01T22:29+0300
бизнес
россия
технологии
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872894939.jpg?1788290949
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Роботизированные "умные" фабрики планируется создавать в российском автопроме – это один из приоритетов развития современных технологий в отрасли, следует из текста обновленной стратегии развития автопрома России до 2035 года. "Обеспечение конкурентоспособности российской автомобильной продукции неразрывно связано с созданием современных автомобильных производств, соответствующих мировым стандартам по уровню используемых процессов и технологий, оборудования, кадров. Приоритетными задачами в части развития современных процессов и технологий производства являются: …поддержка пилотных проектов по внедрению "умных фабрик" с высокой степенью автономности", - говорится в документе. В части наращивания потенциала современных технологий производства в автопроме выделены и такие приоритетные задачи как стимулирование развития российского программного обеспечения, а также внедрение отечественных решений промышленной автоматизации на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Кроме того, необходимо установить требования по использованию российского тяжелого индустриального ПО - PLM-систем - при оценке уровня локализации транспортного средства. В понедельник замглавы Минпромторга РФ Антон Алиханов говорил, что новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации. Например, в Саратовской области уже запущено строительство цифрового завода комплектующих для трансмиссий грузовиков.
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бизнес, россия, технологии, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Технологии, Антон Алиханов, Минпромторг
22:29 01.09.2026
 
В автопроме планируют создавать роботизированные "умные" фабрики

В автопроме планируют создавать роботизированные "умные" фабрики

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Роботизированные "умные" фабрики планируется создавать в российском автопроме – это один из приоритетов развития современных технологий в отрасли, следует из текста обновленной стратегии развития автопрома России до 2035 года.
"Обеспечение конкурентоспособности российской автомобильной продукции неразрывно связано с созданием современных автомобильных производств, соответствующих мировым стандартам по уровню используемых процессов и технологий, оборудования, кадров. Приоритетными задачами в части развития современных процессов и технологий производства являются: …поддержка пилотных проектов по внедрению "умных фабрик" с высокой степенью автономности", - говорится в документе.
В части наращивания потенциала современных технологий производства в автопроме выделены и такие приоритетные задачи как стимулирование развития российского программного обеспечения, а также внедрение отечественных решений промышленной автоматизации на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Кроме того, необходимо установить требования по использованию российского тяжелого индустриального ПО - PLM-систем - при оценке уровня локализации транспортного средства.
В понедельник замглавы Минпромторга РФ Антон Алиханов говорил, что новые производственные площадки в России должны обладать максимальным уровнем цифровизации и роботизации. Например, в Саратовской области уже запущено строительство цифрового завода комплектующих для трансмиссий грузовиков.
 
БизнесРОССИЯТехнологииАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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