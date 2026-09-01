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Бизнесмен призвал Россию и Индию перейти к совместным инновациям в фарме - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Бизнесмен призвал Россию и Индию перейти к совместным инновациям в фарме
Бизнесмен призвал Россию и Индию перейти к совместным инновациям в фарме - 01.09.2026, ПРАЙМ
Бизнесмен призвал Россию и Индию перейти к совместным инновациям в фарме
Для дальнейшего роста российско-индийского сотрудничества в фармацевтической отрасли необходимо перейти от поставок дженериков к совместным инновационным... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:51+0300
2026-09-01T14:42+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Для дальнейшего роста российско-индийского сотрудничества в фармацевтической отрасли необходимо перейти от поставок дженериков к совместным инновационным разработкам и экспорту новых препаратов, заявил президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния на сессии Восточного экономического форума. По словам Пуния, традиционная модель сотрудничества, при которой Индия поставляла в Россию дешевые дженерики, себя исчерпала. За последние 15 лет в России построено около сотни новых фармацевтических заводов, и отечественная промышленность теперь способна самостоятельно производить дженерики любой сложности - как химические, так и биотехнологические. В качестве примера он привел "Фармасинтез": производительность одной этой компании превышает весь объем индийского импорта лекарств в Россию. "Есть возможности сотрудничать и в других направлениях. Первое - это разработка и производство инновационных лекарственных препаратов. Здесь есть необходимые ресурсы и технологии ", - сказал он. Совместная разработка таких препаратов может, по его словам, выступить новой точкой роста сотрудничества и развития российской фармпромышленности. "Я уверен, что в 2028 году российская фармацевтическая продукция точно будет присутствовать на индийском рынке", - сказал он. Пуния выделил два перспективных направления для сотрудничества: совместная разработка и производство инновационных препаратов, которые затем могут экспортироваться на индийский рынок, а также локализация в России производства активных фармацевтических субстанций - направления, в котором Индия традиционно сильна и располагает необходимыми технологиями. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, индия, владивосток, вэф
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владивосток, ВЭФ, ВЭФ-2026
13:51 01.09.2026 (обновлено: 14:42 01.09.2026)
 
Бизнесмен призвал Россию и Индию перейти к совместным инновациям в фарме

Глава "Фармасинтез" Пуния: России и Индии нужно перейти к совместным инновациям в фарме

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Для дальнейшего роста российско-индийского сотрудничества в фармацевтической отрасли необходимо перейти от поставок дженериков к совместным инновационным разработкам и экспорту новых препаратов, заявил президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния на сессии Восточного экономического форума.
По словам Пуния, традиционная модель сотрудничества, при которой Индия поставляла в Россию дешевые дженерики, себя исчерпала. За последние 15 лет в России построено около сотни новых фармацевтических заводов, и отечественная промышленность теперь способна самостоятельно производить дженерики любой сложности - как химические, так и биотехнологические. В качестве примера он привел "Фармасинтез": производительность одной этой компании превышает весь объем индийского импорта лекарств в Россию.
"Есть возможности сотрудничать и в других направлениях. Первое - это разработка и производство инновационных лекарственных препаратов. Здесь есть необходимые ресурсы и технологии ", - сказал он.
Совместная разработка таких препаратов может, по его словам, выступить новой точкой роста сотрудничества и развития российской фармпромышленности.
"Я уверен, что в 2028 году российская фармацевтическая продукция точно будет присутствовать на индийском рынке", - сказал он.
Пуния выделил два перспективных направления для сотрудничества: совместная разработка и производство инновационных препаратов, которые затем могут экспортироваться на индийский рынок, а также локализация в России производства активных фармацевтических субстанций - направления, в котором Индия традиционно сильна и располагает необходимыми технологиями.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БизнесРОССИЯИНДИЯВладивостокВЭФ
 
 
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