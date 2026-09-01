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Европейские фермеры предупредили ЕК об угрозе нехватки продовольствия - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Европейские фермеры предупредили ЕК об угрозе нехватки продовольствия
Европейские фермеры предупредили ЕК об угрозе нехватки продовольствия - 01.09.2026, ПРАЙМ
Европейские фермеры предупредили ЕК об угрозе нехватки продовольствия
Европейские фермеры предупредили Еврокомиссию об угрозе нехватки продовольствия и скачка цен в ЕС в предстоящие месяцы из-за масштабных потерь урожая и кормов... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T18:33+0300
2026-09-01T18:46+0300
сельское хозяйство
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БРЮССЕЛЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Европейские фермеры предупредили Еврокомиссию об угрозе нехватки продовольствия и скачка цен в ЕС в предстоящие месяцы из-за масштабных потерь урожая и кормов после летней жары, говорится в поступившем РИА Новости заявлении объединения фермеров и сельскохозяйственных кооперативов Copa-Cogeca. "Кризис… больше не является просто вопросом урожая этого лета. Он создает риски для экономики, производства и продовольственной безопасности, а также инфляционные риски, которые сохранятся в предстоящие месяцы", - говорится в заявлении. По данным организации, потери урожая кукурузы достигли 50-70% в Словении, около 40% во Франции и 20-25% в Италии, а в отдельных районах без орошения - до 70%. Значительно пострадали также зерновые, овощи, картофель, фрукты, виноград и оливки. Фермеры также предупреждают о проблемах с кормами зимой. Производство сена и пастбищных кормов сократилось как минимум на 50% в Венгрии и на 30-90% в пострадавших районах Германии. В некоторых регионах производство молока уже упало на 10-15%, а необходимость закупать дополнительные корма увеличивает расходы хозяйств. В Copa-Cogeca назвали принимаемые властями меры недостаточными и потребовали от ЕС срочной финансовой поддержки фермеров, более гибкого использования средств Единой сельскохозяйственной политики ЕС, инвестиций в орошение и управление водными ресурсами. В понедельник представители организации представили оценку последствий жары еврокомиссару по сельскому хозяйству Кристофу Хансену.
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сельское хозяйство, мировая экономика, словения, франция, италия, ес
Сельское хозяйство, Мировая экономика, СЛОВЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ЕС
18:33 01.09.2026 (обновлено: 18:46 01.09.2026)
 
Европейские фермеры предупредили ЕК об угрозе нехватки продовольствия

Европейские фермеры предупредили Еврокомиссию об угрозе нехватки продовольствия

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БРЮССЕЛЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Европейские фермеры предупредили Еврокомиссию об угрозе нехватки продовольствия и скачка цен в ЕС в предстоящие месяцы из-за масштабных потерь урожая и кормов после летней жары, говорится в поступившем РИА Новости заявлении объединения фермеров и сельскохозяйственных кооперативов Copa-Cogeca.
"Кризис… больше не является просто вопросом урожая этого лета. Он создает риски для экономики, производства и продовольственной безопасности, а также инфляционные риски, которые сохранятся в предстоящие месяцы", - говорится в заявлении.
По данным организации, потери урожая кукурузы достигли 50-70% в Словении, около 40% во Франции и 20-25% в Италии, а в отдельных районах без орошения - до 70%. Значительно пострадали также зерновые, овощи, картофель, фрукты, виноград и оливки.
Фермеры также предупреждают о проблемах с кормами зимой. Производство сена и пастбищных кормов сократилось как минимум на 50% в Венгрии и на 30-90% в пострадавших районах Германии. В некоторых регионах производство молока уже упало на 10-15%, а необходимость закупать дополнительные корма увеличивает расходы хозяйств.
В Copa-Cogeca назвали принимаемые властями меры недостаточными и потребовали от ЕС срочной финансовой поддержки фермеров, более гибкого использования средств Единой сельскохозяйственной политики ЕС, инвестиций в орошение и управление водными ресурсами.
В понедельник представители организации представили оценку последствий жары еврокомиссару по сельскому хозяйству Кристофу Хансену.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаСЛОВЕНИЯФРАНЦИЯИТАЛИЯЕС
 
 
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