https://1prime.ru/20260901/ford--872865786.html
Ford отзывает почти 159 тысяч автомобилей в США
Ford отзывает почти 159 тысяч автомобилей в США - 01.09.2026, ПРАЙМ
Ford отзывает почти 159 тысяч автомобилей в США
Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 159 тысяч автомобилей в связи с риском появления ряда различных неисправностей, которые... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:03+0300
2026-09-01T11:03+0300
2026-09-01T11:03+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 159 тысяч автомобилей в связи с риском появления ряда различных неисправностей, которые могут привести к аварии, следует из двух сообщений Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). В одном из сообщений указано, что отзыву подлежат 10 001 автомобиль моделей Explorer, Bronco, Bronco Sport, Mustang и Ranger 2026 года выпуска по причине возможных нарушений технологического процесса в изготовлении головок поршней двигателей. Это может привести к увеличению риска возникновения аварии, добавили в управлении. Согласно другому документу, отзываются 148 663 автомобиля модели Mustang Mach 2024-2026 годов выпуска из-за вероятности разрушения точек подключения "массы" (заземления) в жгуте проводов моторного отсека, что может привести к потере тяговой мощности или отказу системы омывателя ветрового стекла, фар, кондиционера либо вентилятора системы охлаждения двигателя. Суммарно из двух сообщений следует, что отзыву подлежат 158 664 автомобилей. NHTSA сообщает, что устранение поломок, при необходимости, будет произведено дилерами бесплатно, владельцам автомобилей позже будут разосланы письма с предупреждением. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире применившая классический автосборочный конвейер.
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бизнес, сша, ford
Ford отзывает почти 159 тысяч автомобилей в США
Ford Motor Co. отзывает в США почти 159 тысяч автомобилей из-за риска аварии
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 159 тысяч автомобилей в связи с риском появления ряда различных неисправностей, которые могут привести к аварии, следует из двух сообщений Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
В одном из сообщений указано, что отзыву подлежат 10 001 автомобиль моделей Explorer, Bronco, Bronco Sport, Mustang и Ranger 2026 года выпуска по причине возможных нарушений технологического процесса в изготовлении головок поршней двигателей. Это может привести к увеличению риска возникновения аварии, добавили в управлении.
Согласно другому документу, отзываются 148 663 автомобиля модели Mustang Mach 2024-2026 годов выпуска из-за вероятности разрушения точек подключения "массы" (заземления) в жгуте проводов моторного отсека, что может привести к потере тяговой мощности или отказу системы омывателя ветрового стекла, фар, кондиционера либо вентилятора системы охлаждения двигателя.
Суммарно из двух сообщений следует, что отзыву подлежат 158 664 автомобилей. NHTSA сообщает, что устранение поломок, при необходимости, будет произведено дилерами бесплатно, владельцам автомобилей позже будут разосланы письма с предупреждением.
Концерн Ford
был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире применившая классический автосборочный конвейер.