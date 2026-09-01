https://1prime.ru/20260901/frantsiya-872894041.html

Во Франции в конце сентября пройдет масштабная забастовка госслужащих

Во Франции в конце сентября пройдет масштабная забастовка госслужащих - 01.09.2026, ПРАЙМ

Во Франции в конце сентября пройдет масштабная забастовка госслужащих

Масштабная забастовка сотрудников госсектора пройдет во Франции в конце сентября, заявила во вторник глава ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T21:17+0300

2026-09-01T21:17+0300

2026-09-01T21:17+0300

мировая экономика

франция

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872894041.jpg?1788286651

ПАРИЖ, 1 сен – ПРАЙМ. Масштабная забастовка сотрудников госсектора пройдет во Франции в конце сентября, заявила во вторник глава ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" Софи Бине. "Единственный способ быть услышанными - это объединиться. В сентябре будет много инициатив по акциям. Кульминацией станет 29 сентября, крупная забастовка ради наших зарплат и государственных служб", - сказала она в эфире телеканала France 2. Бине призвала всех работников госсектора присоединиться к забастовке в протест против мер жесткой экономии, которые могут быть объявлены в бюджете на 2027 год для сокращения дефицита казны.

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, франция