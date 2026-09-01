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Во Франции в конце сентября пройдет масштабная забастовка госслужащих
Во Франции в конце сентября пройдет масштабная забастовка госслужащих - 01.09.2026, ПРАЙМ
Во Франции в конце сентября пройдет масштабная забастовка госслужащих
Масштабная забастовка сотрудников госсектора пройдет во Франции в конце сентября, заявила во вторник глава ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T21:17+0300
2026-09-01T21:17+0300
2026-09-01T21:17+0300
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ПАРИЖ, 1 сен – ПРАЙМ. Масштабная забастовка сотрудников госсектора пройдет во Франции в конце сентября, заявила во вторник глава ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" Софи Бине. "Единственный способ быть услышанными - это объединиться. В сентябре будет много инициатив по акциям. Кульминацией станет 29 сентября, крупная забастовка ради наших зарплат и государственных служб", - сказала она в эфире телеканала France 2. Бине призвала всех работников госсектора присоединиться к забастовке в протест против мер жесткой экономии, которые могут быть объявлены в бюджете на 2027 год для сокращения дефицита казны.
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мировая экономика, франция
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ
Во Франции в конце сентября пройдет масштабная забастовка госслужащих
Профсоюз: во Франции в конце сентября пройдет масштабная забастовка работников госсектора
ПАРИЖ, 1 сен – ПРАЙМ. Масштабная забастовка сотрудников госсектора пройдет во Франции в конце сентября, заявила во вторник глава ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" Софи Бине.
"Единственный способ быть услышанными - это объединиться. В сентябре будет много инициатив по акциям. Кульминацией станет 29 сентября, крупная забастовка ради наших зарплат и государственных служб", - сказала она в эфире телеканала France 2.
Бине призвала всех работников госсектора присоединиться к забастовке в протест против мер жесткой экономии, которые могут быть объявлены в бюджете на 2027 год для сокращения дефицита казны.