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ФРГ заинтересована в расширении присутствия на энергетическом рынке Алжира - 01.09.2026, ПРАЙМ
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ФРГ заинтересована в расширении присутствия на энергетическом рынке Алжира
ФРГ заинтересована в расширении присутствия на энергетическом рынке Алжира - 01.09.2026, ПРАЙМ
ФРГ заинтересована в расширении присутствия на энергетическом рынке Алжира
Германия заинтересована в расширении присутствия своих компаний на энергетическом рынке Алжира, в том числе в реализации стратегических проектов в области... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T18:36+0300
2026-09-01T18:36+0300
мировая экономика
алжир
германия
фрг
йоханн вадефуль
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Германия заинтересована в расширении присутствия своих компаний на энергетическом рынке Алжира, в том числе в реализации стратегических проектов в области водорода, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на встрече с министром Алжира по вопросам углеводородов Мохаммедом Аркабом. "Вадефуль отметил центральную роль Алжира как надежного энергетического партнера и выразил заинтересованность немецких компаний в укреплении своего присутствия на алжирском рынке и участии в стратегических проектах, в частности, в проекте Южного водородного коридора (SoutH2 Corridor)", - говорится в сообщении алжирского министерства. SoutH2 Corridor - это масштабный проект по созданию сети трубопроводов для транспортировки "зеленого" водорода из Северной Африки в Центральную Европу. На переговорах также обсуждалось участие немецких компаний в новом раунде лицензирования нефтегазовых проектов Algeria Bid Round 2026. Алжирская сторона заявила о готовности предоставить немецким инвесторам необходимые условия для работы в стране. Помимо этого, стороны обсудили сотрудничество в нефтегазовой и нефтехимической промышленности, производство оборудования, снижение выбросов метана, а также совместные проекты по производству и экспорту зеленого водорода и аммиака.
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мировая экономика, алжир, германия, фрг, йоханн вадефуль
Мировая экономика, АЛЖИР, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Йоханн Вадефуль
18:36 01.09.2026
 
ФРГ заинтересована в расширении присутствия на энергетическом рынке Алжира

Вадефуль: Германия заинтересована в расширении присутствия на энергетическом рынке Алжира

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Германия заинтересована в расширении присутствия своих компаний на энергетическом рынке Алжира, в том числе в реализации стратегических проектов в области водорода, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на встрече с министром Алжира по вопросам углеводородов Мохаммедом Аркабом.
"Вадефуль отметил центральную роль Алжира как надежного энергетического партнера и выразил заинтересованность немецких компаний в укреплении своего присутствия на алжирском рынке и участии в стратегических проектах, в частности, в проекте Южного водородного коридора (SoutH2 Corridor)", - говорится в сообщении алжирского министерства.
SoutH2 Corridor - это масштабный проект по созданию сети трубопроводов для транспортировки "зеленого" водорода из Северной Африки в Центральную Европу.
На переговорах также обсуждалось участие немецких компаний в новом раунде лицензирования нефтегазовых проектов Algeria Bid Round 2026. Алжирская сторона заявила о готовности предоставить немецким инвесторам необходимые условия для работы в стране.
Помимо этого, стороны обсудили сотрудничество в нефтегазовой и нефтехимической промышленности, производство оборудования, снижение выбросов метана, а также совместные проекты по производству и экспорту зеленого водорода и аммиака.
 
Мировая экономикаАЛЖИРГЕРМАНИЯФРГЙоханн Вадефуль
 
 
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