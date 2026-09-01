https://1prime.ru/20260901/futbol-872860373.html
Футбол и единоборства признаны самыми травматичными детскими секциями
Футбол и единоборства признаны самыми травматичными детскими секциями - 01.09.2026, ПРАЙМ
Футбол и единоборства признаны самыми травматичными детскими секциями
Футбол и единоборства оказались самыми травматичными детскими секциями, а наиболее уязвимой группой детей являются мальчики в возрасте от 10 до 15 лет,... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:39+0300
2026-09-01T09:39+0300
2026-09-01T09:46+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872860373.jpg?1788245204
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Футбол и единоборства оказались самыми травматичными детскими секциями, а наиболее уязвимой группой детей являются мальчики в возрасте от 10 до 15 лет, свидетельствуют данные страховой компании "Согласие", с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным экспертов, на футбольные секции приходится 11% "спортивных" травм у детей, за ними следуют секции по дзюдо и самбо с долями в 9% и 7% обращений соответственно. В первую пятерку травматичных секций также входят рукопашный бой и каратэ с 6% и 5% обращений соответственно. На кудо, плавание и хоккей приходится по 4% обращений детей к травматологам. "В больницу с переломами и растяжениями чаще попадают мальчики - 80% случаев. Объясняется это просто: родителей, которые ведут сыновей в футбол, хоккей или борьбу, куда больше, чем тех, кто записывает дочерей в те же секции", - комментирует заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования "Согласия" Людмила Страхова. При этом, по данным страховщика, в период каникул уровень детского травматизма значительно снижается. "Дети отдыхают от спортивных секций и отдают предпочтение свободным играм во дворе. В учебное время они возвращаются к регулярным тренировкам, где происходит подавляющее большинство травм - 92% случаев", - объяснили в компании. Чтобы снизить риски, эксперты советуют, отдавая ребенка в спортивную секцию, купить качественную экипировку, выбрать квалифицированного тренера и поговорить с ребенком, объяснив ему разницу между спортивным упорством и сигналами организма, которые нельзя игнорировать. "Если хотите минимизировать возможные травмы, выбирайте безопасные виды спорта. По статистике "Согласия" - это бадминтон и настольный теннис", - сообщили в компании.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество
Футбол и единоборства признаны самыми травматичными детскими секциями
"Согласие": футбол и единоборства стали самыми травматичными детскими секциями
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Футбол и единоборства оказались самыми травматичными детскими секциями, а наиболее уязвимой группой детей являются мальчики в возрасте от 10 до 15 лет, свидетельствуют данные страховой компании "Согласие", с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным экспертов, на футбольные секции приходится 11% "спортивных" травм у детей, за ними следуют секции по дзюдо и самбо с долями в 9% и 7% обращений соответственно.
В первую пятерку травматичных секций также входят рукопашный бой и каратэ с 6% и 5% обращений соответственно. На кудо, плавание и хоккей приходится по 4% обращений детей к травматологам.
"В больницу с переломами и растяжениями чаще попадают мальчики - 80% случаев. Объясняется это просто: родителей, которые ведут сыновей в футбол, хоккей или борьбу, куда больше, чем тех, кто записывает дочерей в те же секции", - комментирует заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования "Согласия" Людмила Страхова.
При этом, по данным страховщика, в период каникул уровень детского травматизма значительно снижается. "Дети отдыхают от спортивных секций и отдают предпочтение свободным играм во дворе. В учебное время они возвращаются к регулярным тренировкам, где происходит подавляющее большинство травм - 92% случаев", - объяснили в компании.
Чтобы снизить риски, эксперты советуют, отдавая ребенка в спортивную секцию, купить качественную экипировку, выбрать квалифицированного тренера и поговорить с ребенком, объяснив ему разницу между спортивным упорством и сигналами организма, которые нельзя игнорировать.
"Если хотите минимизировать возможные травмы, выбирайте безопасные виды спорта. По статистике "Согласия" - это бадминтон и настольный теннис", - сообщили в компании.