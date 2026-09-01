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Футбол и единоборства признаны самыми травматичными детскими секциями

Футбол и единоборства признаны самыми травматичными детскими секциями - 01.09.2026, ПРАЙМ

Футбол и единоборства признаны самыми травматичными детскими секциями

Футбол и единоборства оказались самыми травматичными детскими секциями, а наиболее уязвимой группой детей являются мальчики в возрасте от 10 до 15 лет,... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:39+0300

2026-09-01T09:39+0300

2026-09-01T09:46+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Футбол и единоборства оказались самыми травматичными детскими секциями, а наиболее уязвимой группой детей являются мальчики в возрасте от 10 до 15 лет, свидетельствуют данные страховой компании "Согласие", с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным экспертов, на футбольные секции приходится 11% "спортивных" травм у детей, за ними следуют секции по дзюдо и самбо с долями в 9% и 7% обращений соответственно. В первую пятерку травматичных секций также входят рукопашный бой и каратэ с 6% и 5% обращений соответственно. На кудо, плавание и хоккей приходится по 4% обращений детей к травматологам. "В больницу с переломами и растяжениями чаще попадают мальчики - 80% случаев. Объясняется это просто: родителей, которые ведут сыновей в футбол, хоккей или борьбу, куда больше, чем тех, кто записывает дочерей в те же секции", - комментирует заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования "Согласия" Людмила Страхова. При этом, по данным страховщика, в период каникул уровень детского травматизма значительно снижается. "Дети отдыхают от спортивных секций и отдают предпочтение свободным играм во дворе. В учебное время они возвращаются к регулярным тренировкам, где происходит подавляющее большинство травм - 92% случаев", - объяснили в компании. Чтобы снизить риски, эксперты советуют, отдавая ребенка в спортивную секцию, купить качественную экипировку, выбрать квалифицированного тренера и поговорить с ребенком, объяснив ему разницу между спортивным упорством и сигналами организма, которые нельзя игнорировать. "Если хотите минимизировать возможные травмы, выбирайте безопасные виды спорта. По статистике "Согласия" - это бадминтон и настольный теннис", - сообщили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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