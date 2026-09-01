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"Газпром" увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока"
"Газпром" увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" - 01.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром" увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока"
"Газпром" за первые восемь месяцев 2026 года увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 01.09.2026, ПРАЙМ
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черное море
сербия
газпром
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. "Газпром" за первые восемь месяцев 2026 года увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, с 1 января по 31 августа составили 11,9 миллиарда кубометров. Это на 3,4% больше показателя за тот же период в прошлом году. При этом в августе экспорт газа по этому направлению вырос на 3,4% в годовом выражении и на 6,6% в месячном, до 1,6 миллиарда кубометров. Это максимум с марта текущего года. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.
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газ, россия, турция, черное море, сербия, газпром, газопровод "турецкий поток"
Газ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Черное море, СЕРБИЯ, Газпром, Газопровод "Турецкий поток"
"Газпром" увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока"
"Газпром" за восемь месяцев увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока"
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. "Газпром" за первые восемь месяцев 2026 года увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Поставки газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, с 1 января по 31 августа составили 11,9 миллиарда кубометров. Это на 3,4% больше показателя за тот же период в прошлом году.
При этом в августе экспорт газа по этому направлению вырос на 3,4% в годовом выражении и на 6,6% в месячном, до 1,6 миллиарда кубометров. Это максимум с марта текущего года.
"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии.
Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.