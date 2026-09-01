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"Газпром" увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" - 01.09.2026, ПРАЙМ
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"Газпром" увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока"
"Газпром" увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" - 01.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром" увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока"
"Газпром" за первые восемь месяцев 2026 года увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T10:49+0300
2026-09-01T10:49+0300
газ
россия
турция
черное море
сербия
газпром
газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. "Газпром" за первые восемь месяцев 2026 года увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, с 1 января по 31 августа составили 11,9 миллиарда кубометров. Это на 3,4% больше показателя за тот же период в прошлом году. При этом в августе экспорт газа по этому направлению вырос на 3,4% в годовом выражении и на 6,6% в месячном, до 1,6 миллиарда кубометров. Это максимум с марта текущего года. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.
турция
черное море
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газ, россия, турция, черное море, сербия, газпром, газопровод "турецкий поток"
Газ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Черное море, СЕРБИЯ, Газпром, Газопровод "Турецкий поток"
10:49 01.09.2026
 
"Газпром" увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока"

"Газпром" за восемь месяцев увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока"

© Фото : TurkStreamТрубы для строительства газопровода.
Трубы для строительства газопровода. - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© Фото : TurkStream
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. "Газпром" за первые восемь месяцев 2026 года увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Поставки газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, с 1 января по 31 августа составили 11,9 миллиарда кубометров. Это на 3,4% больше показателя за тот же период в прошлом году.
При этом в августе экспорт газа по этому направлению вырос на 3,4% в годовом выражении и на 6,6% в месячном, до 1,6 миллиарда кубометров. Это максимум с марта текущего года.
"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии.
Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.
 
ГазРОССИЯТУРЦИЯЧерное мореСЕРБИЯГазпромГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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