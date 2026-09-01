https://1prime.ru/20260901/gazprom-872864691.html

"Газпром" увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока"

"Газпром" увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" - 01.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром" увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока"

"Газпром" за первые восемь месяцев 2026 года увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T10:49+0300

2026-09-01T10:49+0300

2026-09-01T10:49+0300

газ

россия

турция

черное море

сербия

газпром

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/img/82710/57/827105775_0:46:1355:808_1920x0_80_0_0_117a506ac806926be5c5303ad659f703.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. "Газпром" за первые восемь месяцев 2026 года увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, с 1 января по 31 августа составили 11,9 миллиарда кубометров. Это на 3,4% больше показателя за тот же период в прошлом году. При этом в августе экспорт газа по этому направлению вырос на 3,4% в годовом выражении и на 6,6% в месячном, до 1,6 миллиарда кубометров. Это максимум с марта текущего года. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.

турция

черное море

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, турция, черное море, сербия, газпром, газопровод "турецкий поток"