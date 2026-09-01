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Геодезисты в Кузбассе обработают материалы по подъезду к аэропорту Шерегеш
Геодезисты в Кузбассе обработают материалы по подъезду к аэропорту Шерегеш - 01.09.2026, ПРАЙМ
Геодезисты в Кузбассе обработают материалы по подъезду к аэропорту Шерегеш
Геодезисты в Кузбассе начали камеральную обработку материалов полевых изысканий для того, чтобы построить самый эффективный и удобный подъезд к аэропорту... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T05:40+0300
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КЕМЕРОВО, 1 сен – ПРАЙМ. Геодезисты в Кузбассе начали камеральную обработку материалов полевых изысканий для того, чтобы построить самый эффективный и удобный подъезд к аэропорту Шерегеш, сообщает Дирекция автодорог Кузбасса.
"Продолжаются проектные работы по строительству автодороги "Подъезд к аэропорту Шерегеш". На текущий момент завершен полный цикл полевых изысканий, включая аэрофотосъемку. Сейчас геодезисты приступили к камеральной обработке собранных материалов. Их задача — создать детальные цифровые модели ландшафта. Полученные данные позволят выбрать самый эффективный и безопасный вариант прохождения трассы", – говорится в сообщении.
В июне губернатор Кемеровской области Илья Середюк в интервью РИА Новости сообщал, что проектирование аэропортового комплекса на горнолыжном курорте "Шерегеш" завершено, осенью планируется получить заключение госэкспертизы.
Строительство аэропорта на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе планируется завершить в 2029 году. Изначально ввод в эксплуатацию был запланирован на 2027 год. В июне 2025 года губернатор Кузбасса сообщал, что регион надеется получить положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию строительства аэропорта "Шерегеш" в течение лета 2025 года.
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бизнес, кузбасс, кемеровская область, главгосэкспертиза
Бизнес, КУЗБАСС, Кемеровская область, Главгосэкспертиза
Геодезисты в Кузбассе обработают материалы по подъезду к аэропорту Шерегеш
Геодезисты в Кузбассе начали обработку материалов полевых изысканий
КЕМЕРОВО, 1 сен – ПРАЙМ. Геодезисты в Кузбассе начали камеральную обработку материалов полевых изысканий для того, чтобы построить самый эффективный и удобный подъезд к аэропорту Шерегеш, сообщает Дирекция автодорог Кузбасса.
"Продолжаются проектные работы по строительству автодороги "Подъезд к аэропорту Шерегеш". На текущий момент завершен полный цикл полевых изысканий, включая аэрофотосъемку. Сейчас геодезисты приступили к камеральной обработке собранных материалов. Их задача — создать детальные цифровые модели ландшафта. Полученные данные позволят выбрать самый эффективный и безопасный вариант прохождения трассы", – говорится в сообщении.
В июне губернатор Кемеровской области Илья Середюк в интервью РИА Новости сообщал, что проектирование аэропортового комплекса на горнолыжном курорте "Шерегеш" завершено, осенью планируется получить заключение госэкспертизы.
Строительство аэропорта на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе планируется завершить в 2029 году. Изначально ввод в эксплуатацию был запланирован на 2027 год. В июне 2025 года губернатор Кузбасса сообщал, что регион надеется получить положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию строительства аэропорта "Шерегеш" в течение лета 2025 года.