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География выпуска народных облигаций на Дальнем Востоке расширится

География выпуска народных облигаций на Дальнем Востоке расширится - 01.09.2026, ПРАЙМ

География выпуска народных облигаций на Дальнем Востоке расширится

География выпуска народных облигаций на Дальнем Востоке расширится на шесть субъектов и муниципалитетов, заявила заместитель министра РФ по развитию Дальнего... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T06:04+0300

2026-09-01T06:04+0300

2026-09-01T06:04+0300

россия

дальний восток

арктика

комсомольск-на-амуре

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. География выпуска народных облигаций на Дальнем Востоке расширится на шесть субъектов и муниципалитетов, заявила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "В этом году планируем, что еще шесть субъектов и муниципалитеты будут также в этом участвовать... К нам добавляются города: Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, поэтому растет география народных облигаций", - сказала Нургалиева на сессии "Нетипичные инструменты финансирования проектов развития на Дальнем Востоке". Она отметила, что в прошлом году три региона Дальнего Востока впервые выпустили народные облигации на Московской бирже. Объем финансирования составил 1,2 миллиарда рублей - это небольшая сумма по отношению к общей емкости мастер-планов в 3,6 триллиона рублей, но инструмент дает возможность диалога с жителями и их вовлечения в развитие территорий. По словам замминистра, мастер-планы 25 городов Дальнего Востока сегодня обеспечены источниками финансирования почти на 60%. Основную устойчивость реализации обеспечивает федеральный бюджет и отраслевые государственные программы, из которых по решению президента выделяются целевые 5% на объекты мастер-планов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

арктика

комсомольск-на-амуре

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россия, дальний восток, арктика, комсомольск-на-амуре, вэф