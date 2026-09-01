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СМИ: в Германии могут возобновить работу старых угольных электростанций

СМИ: в Германии могут возобновить работу старых угольных электростанций - 01.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: в Германии могут возобновить работу старых угольных электростанций

Правящая коалиция Германии обсуждает возможность возвращения в строй старых угольных электростанций из-за резкого скачка цен на газ, сообщает издание... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T18:18+0300

2026-09-01T18:18+0300

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БЕРЛИН, 1 сен - ПРАЙМ. Правящая коалиция Германии обсуждает возможность возвращения в строй старых угольных электростанций из-за резкого скачка цен на газ, сообщает издание WirtschaftsWoche (WiWo) со ссылкой на правительственные документы. Власти ФРГ провозгласили ранее цель полного отказа от угля к 2038 году. "Правительство, судя по всему, уже некоторое время просчитывает вариант полного возобновления работы старых угольных электростанций. В настоящее время эксперты коалиционных фракций ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры об использовании электростанций на каменном и буром угле, которые частично находились лишь в резерве", - говорится в публикации. По данным издания, план по активации резервных угольных электростанций разрабатывается министерством экономики совместно с министерством финансов с апреля. Экстренные меры вызваны резким ростом цен на природный газ в Европе на фоне кризиса на Ближнем Востоке, из-за чего немецкие компании почти не закачивают топливо в подземные хранилища на зиму. Эксперты прогнозируют, что запуск угольного резерва позволит снизить оптовые цены на электроэнергию в Германии примерно на 5% в 2027 году, но при этом спровоцирует рост вредных выбросов СО2 сразу на 10%, что фактически сорвет климатические цели Берлина. Официальный представитель минэкономики ФРГ Сюзанне Унград признала ранее неудовлетворительным нынешний уровень запасов в немецких газохранилищах на уровне чуть более 50%, но рассчитывает на рыночное саморегулирование в этом вопросе. ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. При этом "Газпром" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.

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газ, германия, фрг, европа, хдс/хсс, ес, ек