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Причин для роста зарплат в стройотрасли нет, заявили в НОСТРОЙ

Причин для роста зарплат в стройотрасли нет, заявили в НОСТРОЙ - 01.09.2026, ПРАЙМ

Причин для роста зарплат в стройотрасли нет, заявили в НОСТРОЙ

Причин для роста заработной платы в строительной отрасли России в 2027 году и вплоть до 2030 года на данный момент нет, заявил РИА Недвижимость в кулуарах... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T14:03+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – ПРАЙМ. Причин для роста заработной платы в строительной отрасли России в 2027 году и вплоть до 2030 года на данный момент нет, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. "Сейчас явных причин для роста заработной платы я не вижу по одной простой причине: наблюдается падение объемов строительства. В предыдущие годы рост объемов в стройке, в первую очередь, наращивание объемов жилищного строительства, объем госпрограмм были ошеломляющими, что, конечно, заставляло привлекать все больше и больше людей в отрасль. Сейчас мы видим обратную тенденцию. Наверное, только регион Дальнего Востока в этом году показывает положительную динамику по росту объемов жилищного строительства, тогда как все остальные федеральные округа такой динамикой похвастаться не могут", – отметил он. По словам Глушкова, наращивание объемов возведения жилья на Дальнем Востоке связано с привлекательной для потребителя дальневосточной ипотекой и программой арендного жилья, представленной исключительно в этом регионе. Сейчас здесь строят более 12 тысяч арендных квартир. "Снижение объемов строительства, конечно, высвобождает рабочую силу. Когда рынок сокращается, работник уже борется за свое место. В этой связи каких-то предпосылок для роста зарплат в последующие годы, кроме как объективных инфляционных процессов и перетоков специалистов из одной отрасли в другую, я не вижу", – уточнил он. Глава НОСТРОЯ добавил, что самыми профицитными специальностями в стройотрасли на данный момент являются рабочие профессии: каменщики, штукатуры, бетонщики, плотники, мастера монолитных работ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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недвижимость, промышленность, дальний восток, владивосток, вэф