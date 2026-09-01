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Госдума может принять закон о беспилотном транспорте в осеннюю сессию

Госдума может принять закон о беспилотном транспорте в осеннюю сессию - 01.09.2026, ПРАЙМ

Госдума может принять закон о беспилотном транспорте в осеннюю сессию

Закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах может быть принят Госдумой уже в осеннюю сессию, после чего Россия может стать первой страной в мире с... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:22+0300

2026-09-01T11:22+0300

2026-09-01T11:22+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах может быть принят Госдумой уже в осеннюю сессию, после чего Россия может стать первой страной в мире с общегосударственным регулированием беспилотного транспорта, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов. "Сейчас разработан Минтрансом закон ВАТС - о высокоавтоматизированных транспортных средствах, то есть беспилотных грузовиках, беспилотных легковых автомобилях. Если он будет принят или когда он будет принят - а я надеюсь, что он будет принят в осеннюю сессию Госдумы, то мы увидим повсеместное использование беспилотного транспорта в России. Это будет первая практика вообще в мире", - сказал Горюханов в рамках сессии "Частный космос как драйвер промышленного развития Дальнего Востока" на ВЭФ. По его словам, сегодня беспилотный транспорт активно развивается в Китае и некоторых других странах, однако общегосударственного регулирования, позволяющего беспилотнику проехать из одного региона в другой, нет нигде. Депутат отметил, что в России уже ездят беспилотные "Камазы" - по трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург, и этот эксперимент он считает очень удачным. "В Государственной думе мы планируем создать межфракционную рабочую группу по автоматизированным системам, которая включала бы обсуждение и беспилотного транспорта, и беспилотных автономных систем, авиационных систем, гражданских, и, конечно, вопросы связи обязательно, потому что без связи здесь никуда", - также сообщил Горюханов. Минтранс в начале года опубликовал проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, определяющий условия допуска беспилотного транспорта на дороги. Федеральный закон установит единые правила для всех представителей рынка, определит права и обязанности участников регулирования, а также переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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