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Госдума может принять закон о беспилотном транспорте в осеннюю сессию
Госдума может принять закон о беспилотном транспорте в осеннюю сессию - 01.09.2026, ПРАЙМ
Госдума может принять закон о беспилотном транспорте в осеннюю сессию
Закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах может быть принят Госдумой уже в осеннюю сессию, после чего Россия может стать первой страной в мире с... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:22+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах может быть принят Госдумой уже в осеннюю сессию, после чего Россия может стать первой страной в мире с общегосударственным регулированием беспилотного транспорта, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов. "Сейчас разработан Минтрансом закон ВАТС - о высокоавтоматизированных транспортных средствах, то есть беспилотных грузовиках, беспилотных легковых автомобилях. Если он будет принят или когда он будет принят - а я надеюсь, что он будет принят в осеннюю сессию Госдумы, то мы увидим повсеместное использование беспилотного транспорта в России. Это будет первая практика вообще в мире", - сказал Горюханов в рамках сессии "Частный космос как драйвер промышленного развития Дальнего Востока" на ВЭФ. По его словам, сегодня беспилотный транспорт активно развивается в Китае и некоторых других странах, однако общегосударственного регулирования, позволяющего беспилотнику проехать из одного региона в другой, нет нигде. Депутат отметил, что в России уже ездят беспилотные "Камазы" - по трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург, и этот эксперимент он считает очень удачным. "В Государственной думе мы планируем создать межфракционную рабочую группу по автоматизированным системам, которая включала бы обсуждение и беспилотного транспорта, и беспилотных автономных систем, авиационных систем, гражданских, и, конечно, вопросы связи обязательно, потому что без связи здесь никуда", - также сообщил Горюханов. Минтранс в начале года опубликовал проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, определяющий условия допуска беспилотного транспорта на дороги. Федеральный закон установит единые правила для всех представителей рынка, определит права и обязанности участников регулирования, а также переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Госдума может принять закон о беспилотном транспорте в осеннюю сессию
Депутат Горюханов: Госдума может принять закон о беспилотном транспорте уже осенью
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах может быть принят Госдумой уже в осеннюю сессию, после чего Россия может стать первой страной в мире с общегосударственным регулированием беспилотного транспорта, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов.
"Сейчас разработан Минтрансом закон ВАТС - о высокоавтоматизированных транспортных средствах, то есть беспилотных грузовиках, беспилотных легковых автомобилях. Если он будет принят или когда он будет принят - а я надеюсь, что он будет принят в осеннюю сессию Госдумы
, то мы увидим повсеместное использование беспилотного транспорта в России. Это будет первая практика вообще в мире", - сказал Горюханов в рамках сессии "Частный космос как драйвер промышленного развития Дальнего Востока" на ВЭФ.
По его словам, сегодня беспилотный транспорт активно развивается в Китае
и некоторых других странах, однако общегосударственного регулирования, позволяющего беспилотнику проехать из одного региона в другой, нет нигде. Депутат отметил, что в России уже ездят беспилотные "Камазы
" - по трассе М-11 Москва
- Санкт-Петербург
, и этот эксперимент он считает очень удачным.
"В Государственной думе мы планируем создать межфракционную рабочую группу по автоматизированным системам, которая включала бы обсуждение и беспилотного транспорта, и беспилотных автономных систем, авиационных систем, гражданских, и, конечно, вопросы связи обязательно, потому что без связи здесь никуда", - также сообщил Горюханов.
Минтранс в начале года опубликовал проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, определяющий условия допуска беспилотного транспорта на дороги. Федеральный закон установит единые правила для всех представителей рынка, определит права и обязанности участников регулирования, а также переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ
.