Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума может принять закон о беспилотном транспорте в осеннюю сессию - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/gosduma--872867342.html
Госдума может принять закон о беспилотном транспорте в осеннюю сессию
Госдума может принять закон о беспилотном транспорте в осеннюю сессию - 01.09.2026, ПРАЙМ
Госдума может принять закон о беспилотном транспорте в осеннюю сессию
Закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах может быть принят Госдумой уже в осеннюю сессию, после чего Россия может стать первой страной в мире с... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:22+0300
2026-09-01T11:22+0300
бизнес
россия
китай
москва
санкт-петербург
госдума
камаз
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872867342.jpg?1788250932
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах может быть принят Госдумой уже в осеннюю сессию, после чего Россия может стать первой страной в мире с общегосударственным регулированием беспилотного транспорта, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов. "Сейчас разработан Минтрансом закон ВАТС - о высокоавтоматизированных транспортных средствах, то есть беспилотных грузовиках, беспилотных легковых автомобилях. Если он будет принят или когда он будет принят - а я надеюсь, что он будет принят в осеннюю сессию Госдумы, то мы увидим повсеместное использование беспилотного транспорта в России. Это будет первая практика вообще в мире", - сказал Горюханов в рамках сессии "Частный космос как драйвер промышленного развития Дальнего Востока" на ВЭФ. По его словам, сегодня беспилотный транспорт активно развивается в Китае и некоторых других странах, однако общегосударственного регулирования, позволяющего беспилотнику проехать из одного региона в другой, нет нигде. Депутат отметил, что в России уже ездят беспилотные "Камазы" - по трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург, и этот эксперимент он считает очень удачным. "В Государственной думе мы планируем создать межфракционную рабочую группу по автоматизированным системам, которая включала бы обсуждение и беспилотного транспорта, и беспилотных автономных систем, авиационных систем, гражданских, и, конечно, вопросы связи обязательно, потому что без связи здесь никуда", - также сообщил Горюханов. Минтранс в начале года опубликовал проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, определяющий условия допуска беспилотного транспорта на дороги. Федеральный закон установит единые правила для всех представителей рынка, определит права и обязанности участников регулирования, а также переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
китай
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, москва, санкт-петербург, госдума, камаз, вэф
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Госдума, Камаз, ВЭФ
11:22 01.09.2026
 
Госдума может принять закон о беспилотном транспорте в осеннюю сессию

Депутат Горюханов: Госдума может принять закон о беспилотном транспорте уже осенью

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах может быть принят Госдумой уже в осеннюю сессию, после чего Россия может стать первой страной в мире с общегосударственным регулированием беспилотного транспорта, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов.
"Сейчас разработан Минтрансом закон ВАТС - о высокоавтоматизированных транспортных средствах, то есть беспилотных грузовиках, беспилотных легковых автомобилях. Если он будет принят или когда он будет принят - а я надеюсь, что он будет принят в осеннюю сессию Госдумы, то мы увидим повсеместное использование беспилотного транспорта в России. Это будет первая практика вообще в мире", - сказал Горюханов в рамках сессии "Частный космос как драйвер промышленного развития Дальнего Востока" на ВЭФ.
По его словам, сегодня беспилотный транспорт активно развивается в Китае и некоторых других странах, однако общегосударственного регулирования, позволяющего беспилотнику проехать из одного региона в другой, нет нигде. Депутат отметил, что в России уже ездят беспилотные "Камазы" - по трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург, и этот эксперимент он считает очень удачным.
"В Государственной думе мы планируем создать межфракционную рабочую группу по автоматизированным системам, которая включала бы обсуждение и беспилотного транспорта, и беспилотных автономных систем, авиационных систем, гражданских, и, конечно, вопросы связи обязательно, потому что без связи здесь никуда", - также сообщил Горюханов.
Минтранс в начале года опубликовал проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, определяющий условия допуска беспилотного транспорта на дороги. Федеральный закон установит единые правила для всех представителей рынка, определит права и обязанности участников регулирования, а также переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГГосдумаКамазВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала