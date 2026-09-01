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В Госдуме рассказали, что нужно для работы беспилотного транспорта
В Госдуме рассказали, что нужно для работы беспилотного транспорта - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, что нужно для работы беспилотного транспорта
Для работы беспилотного транспорта новые дороги уже на этапе строительства должны иметь качественную разметку, стабильную связь и оборудованные площадки для... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:40+0300
2026-09-01T11:40+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Для работы беспилотного транспорта новые дороги уже на этапе строительства должны иметь качественную разметку, стабильную связь и оборудованные площадки для остановок, сообщил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов.
"Должна быть очень хорошего качества разметка, где-то должны быть отбойники, где-то обязательный вопрос связи, да, обязательные вопросы постановки специальных площадок, где этот транспорт должен там заряжаться, стоять и прочее", - сказал Горюханов в рамках сессии "Частный космос как драйвер промышленного развития Дальнего Востока" на ВЭФ.
Он отметил, что если на этапе строительства не заложить требования, которые необходимы для безопасности - яркая разметка, понятные места остановки, связь на протяжении всей дороги, - то потом будут тратиться деньги на переделывание этой дороги. По словам депутата, требования не такие серьезные, но закладывать их нужно уже на этапе проектирования.
Горюханов также отметил, что создание беспилотных логистических коридоров особенно актуально для поставок зерна. "Для Кубани это важно с точки зрения крупнейшего поставщика сельхозкультур. Когда сезон, М-4 "Дон" и трассы на Новороссийск заполнены зерновозами. Экономический эффект был бы колоссален, если бы такие поставки осуществлялись с помощью беспилотного транспорта и беспилотных коридоров", - добавил парламентарий.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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В Госдуме рассказали, что нужно для работы беспилотного транспорта
Депутат Горюханов: для работы беспилотного транспорта нужны качественные разметка и связь
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Для работы беспилотного транспорта новые дороги уже на этапе строительства должны иметь качественную разметку, стабильную связь и оборудованные площадки для остановок, сообщил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов.
"Должна быть очень хорошего качества разметка, где-то должны быть отбойники, где-то обязательный вопрос связи, да, обязательные вопросы постановки специальных площадок, где этот транспорт должен там заряжаться, стоять и прочее", - сказал Горюханов в рамках сессии "Частный космос как драйвер промышленного развития Дальнего Востока" на ВЭФ.
Он отметил, что если на этапе строительства не заложить требования, которые необходимы для безопасности - яркая разметка, понятные места остановки, связь на протяжении всей дороги, - то потом будут тратиться деньги на переделывание этой дороги. По словам депутата, требования не такие серьезные, но закладывать их нужно уже на этапе проектирования.
Горюханов также отметил, что создание беспилотных логистических коридоров особенно актуально для поставок зерна. "Для Кубани это важно с точки зрения крупнейшего поставщика сельхозкультур. Когда сезон, М-4 "Дон" и трассы на Новороссийск заполнены зерновозами. Экономический эффект был бы колоссален, если бы такие поставки осуществлялись с помощью беспилотного транспорта и беспилотных коридоров", - добавил парламентарий.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.