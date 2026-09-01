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В Госдуме оценили эффективность беспилотных грузовиков - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме оценили эффективность беспилотных грузовиков
В Госдуме оценили эффективность беспилотных грузовиков - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме оценили эффективность беспилотных грузовиков
Использование беспилотных грузовиков позволяет экономить до 30% затрат на логистике и до 10% на топливе, а для их массового запуска критически важна стабильная... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:55+0300
2026-09-01T11:55+0300
бизнес
россия
финансы
владивосток
госдума
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Использование беспилотных грузовиков позволяет экономить до 30% затрат на логистике и до 10% на топливе, а для их массового запуска критически важна стабильная связь, в том числе спутниковая, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов. "По разным экспертным подсчетам, до 30% экономии на логистике, ну, соответственно, это ФОТ (фонд оплаты труда - ред.), это экономия на бензине до 10%, потому что он там равномерно едет, беспилотный грузовик не нарушает правила дорожного движения, меньше конфликтов на дороге. А для наших расстояний это критически важно", - сказал Горюханов в рамках сессии "Частный космос как драйвер промышленного развития Дальнего Востока" на ВЭФ. По его словам, если сегодня по трассе М-11 ездят несколько десятков беспилотных грузовиков, то в перспективе их могут быть тысячи, и встанет вопрос о качестве связи. Депутат подчеркнул колоссальную востребованность связи с помощью космических аппаратов для беспилотного транспорта. Горюханов отметил, что фактически через пять лет в России будет готовый рынок для компаний, которые обеспечивают связь на дорогах общего пользования. "Кто будет эффективнее обеспечивать связь на дорогах общего пользования в России и в городах, и особенно между городами, где достигается колоссальная эффективность с точки зрения беспилотных именно грузовых автомобилей, тот и заберет этот рынок", - подытожил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, финансы, владивосток, госдума, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Владивосток, Госдума, ВЭФ
11:55 01.09.2026
 
В Госдуме оценили эффективность беспилотных грузовиков

Депутат Горюханов: беспилотные грузовики экономят до 30% затрат на логистику

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Использование беспилотных грузовиков позволяет экономить до 30% затрат на логистике и до 10% на топливе, а для их массового запуска критически важна стабильная связь, в том числе спутниковая, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов.
"По разным экспертным подсчетам, до 30% экономии на логистике, ну, соответственно, это ФОТ (фонд оплаты труда - ред.), это экономия на бензине до 10%, потому что он там равномерно едет, беспилотный грузовик не нарушает правила дорожного движения, меньше конфликтов на дороге. А для наших расстояний это критически важно", - сказал Горюханов в рамках сессии "Частный космос как драйвер промышленного развития Дальнего Востока" на ВЭФ.
По его словам, если сегодня по трассе М-11 ездят несколько десятков беспилотных грузовиков, то в перспективе их могут быть тысячи, и встанет вопрос о качестве связи. Депутат подчеркнул колоссальную востребованность связи с помощью космических аппаратов для беспилотного транспорта.
Горюханов отметил, что фактически через пять лет в России будет готовый рынок для компаний, которые обеспечивают связь на дорогах общего пользования.
"Кто будет эффективнее обеспечивать связь на дорогах общего пользования в России и в городах, и особенно между городами, где достигается колоссальная эффективность с точки зрения беспилотных именно грузовых автомобилей, тот и заберет этот рынок", - подытожил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯФинансыВладивостокГосдумаВЭФ
 
 
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