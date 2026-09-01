https://1prime.ru/20260901/gosti-872850760.html
Гости ВЭФ на стенде "Аэрофлота" могут узнать свой тип путешественника
Гости ВЭФ на стенде "Аэрофлота" могут узнать свой тип путешественника - 01.09.2026, ПРАЙМ
Гости ВЭФ на стенде "Аэрофлота" могут узнать свой тип путешественника
Гости и участники Восточного экономического форума на стенде "Аэрофлота" могут зайти в "сканер эмоций" и определить свой тип путешественника, передает... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T04:25+0300
2026-09-01T04:25+0300
2026-09-01T04:25+0300
бизнес
владивосток
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872850760.jpg?1788225903
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Гости и участники Восточного экономического форума на стенде "Аэрофлота" могут зайти в "сканер эмоций" и определить свой тип путешественника, передает корреспондент РИА Новости.
Любой желающий может зайти в зону сканирования на стенде авиакомпании, и через некоторое время аппарат "определит", сколько в процентах в нем радости, спокойствия, энергии, легкости и фокуса. На основе этого соотношения можно узнать свой тип путешественника, например импровизатор, урбанист, навигатор и другие.
Участникам сканирования выдают пин по его типу, с которым он может поучаствовать в розыгрыше футболки.
"Сканер" вызвал большой интерес гостей форума, к нему собралась внушительная очередь.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, владивосток, вэф
Гости ВЭФ на стенде "Аэрофлота" могут узнать свой тип путешественника
Гости и участники ВЭФ на стенде "Аэрофлота" могут узнать свой тип путешественника
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Гости и участники Восточного экономического форума на стенде "Аэрофлота" могут зайти в "сканер эмоций" и определить свой тип путешественника, передает корреспондент РИА Новости.
Любой желающий может зайти в зону сканирования на стенде авиакомпании, и через некоторое время аппарат "определит", сколько в процентах в нем радости, спокойствия, энергии, легкости и фокуса. На основе этого соотношения можно узнать свой тип путешественника, например импровизатор, урбанист, навигатор и другие.
Участникам сканирования выдают пин по его типу, с которым он может поучаствовать в розыгрыше футболки.
"Сканер" вызвал большой интерес гостей форума, к нему собралась внушительная очередь.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.