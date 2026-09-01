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Гости ВЭФ на стенде "Аэрофлота" могут узнать свой тип путешественника

Гости ВЭФ на стенде "Аэрофлота" могут узнать свой тип путешественника - 01.09.2026, ПРАЙМ

Гости ВЭФ на стенде "Аэрофлота" могут узнать свой тип путешественника

Гости и участники Восточного экономического форума на стенде "Аэрофлота" могут зайти в "сканер эмоций" и определить свой тип путешественника, передает... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T04:25+0300

2026-09-01T04:25+0300

2026-09-01T04:25+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Гости и участники Восточного экономического форума на стенде "Аэрофлота" могут зайти в "сканер эмоций" и определить свой тип путешественника, передает корреспондент РИА Новости. Любой желающий может зайти в зону сканирования на стенде авиакомпании, и через некоторое время аппарат "определит", сколько в процентах в нем радости, спокойствия, энергии, легкости и фокуса. На основе этого соотношения можно узнать свой тип путешественника, например импровизатор, урбанист, навигатор и другие. Участникам сканирования выдают пин по его типу, с которым он может поучаствовать в розыгрыше футболки. "Сканер" вызвал большой интерес гостей форума, к нему собралась внушительная очередь. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, владивосток, вэф