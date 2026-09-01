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На стенде ГП на ВЭФ предприниматели могут получить консультации

На стенде ГП на ВЭФ предприниматели могут получить консультации - 01.09.2026, ПРАЙМ

На стенде ГП на ВЭФ предприниматели могут получить консультации

Предприниматели могут получить консультации по вопросам правоприменительной практики на стенде Генеральной прокуратуры РФ, начавшем работу на площадке... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T04:31+0300

2026-09-01T04:31+0300

2026-09-01T04:31+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Предприниматели могут получить консультации по вопросам правоприменительной практики на стенде Генеральной прокуратуры РФ, начавшем работу на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. "На стенде надзорного ведомства, который уже начал работу на ВЭФ-2026, предприниматели могут получить консультации по вопросам правоприменительной практики, пообщаться с прокурорами, направить официальные обращения, а также узнать об инициативах и проектах, направленных на защиту прав хозяйствующих субъектов и улучшение делового климата в стране", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Одним из ключевых элементов экспозиции, представленной прокурорами в этом году, стала обновленная интерактивная карта. С ее помощью посетители могут ознакомиться с результатами работы органов прокуратуры по защите прав предпринимателей в субъектах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации. Защита прав бизнеса, снижение административного давления и устранение препятствий для инвестиционной деятельности - важнейшие направления работы органов прокуратуры, особое внимание которым уделяет генпрокурор России Александр Гуцан, отмечает надзорное ведомство. Одним из непременных условий развития Дальнего Востока как национального приоритета является формирование благоприятного инвестиционного и делового климата, подчеркивает ГП РФ. "С этой целью только с начала 2026 года прокуроры в Дальневосточном федеральном округе пресекли около 12 тысяч нарушений в сфере защиты прав предпринимателей. Для исключения необоснованного вмешательства в их хозяйственную деятельность отклонено свыше 64% внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий", - говорится в сообщении. Ставшее традиционным участие Генпрокуратуры России в Восточном экономическом форуме имеет для представителей бизнеса стратегическое значение. Особую заинтересованность проявляют представители деловой среды Дальнего Востока и Арктики, добавили в надзорном ведомстве. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, общество , владивосток, дальний восток, арктика, вэф