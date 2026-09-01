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Гутерреш выразил обеспокоенность из-за "бесконечного" конфликта США и Ирана

Гутерреш выразил обеспокоенность из-за "бесконечного" конфликта США и Ирана - 01.09.2026, ПРАЙМ

Гутерреш выразил обеспокоенность из-за "бесконечного" конфликта США и Ирана

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность тем, что конфликт США и Ирана принимает "бесконечный" характер. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T17:08+0300

2026-09-01T17:08+0300

2026-09-01T17:08+0300

иран

сша

ближний восток

антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность тем, что конфликт США и Ирана принимает "бесконечный" характер. "Нас беспокоит тот факт, что у нас есть конфликты, которые выглядят бесконечными… Это верно в отношении Ближнего Востока: от Газы до противостояния Ирана и Соединенных Штатов", - сказал он в интервью телеканалу Euronews. Генсек в очередной раз призвал стороны сесть за стол переговоров. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

иран

сша

ближний восток

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иран, сша, ближний восток, антониу гутерреш, оон