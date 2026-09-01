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Соискатели стали втрое чаще указывать навык работы с ИИ в резюме - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Соискатели стали втрое чаще указывать навык работы с ИИ в резюме
Соискатели стали втрое чаще указывать навык работы с ИИ в резюме - 01.09.2026, ПРАЙМ
Соискатели стали втрое чаще указывать навык работы с ИИ в резюме
Соискатели в России стали примерно в три раза чаще указывать навык работы с искусственным интеллектом в резюме в этом году по сравнению с 2023 годом, следует из | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T12:22+0300
2026-09-01T12:22+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Соискатели в России стали примерно в три раза чаще указывать навык работы с искусственным интеллектом в резюме в этом году по сравнению с 2023 годом, следует из результатов исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Число резюме, в которых соискатели указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 годом, а их доля достигла 2,8%", - говорится в сообщении. Уточняется, что сами работодатели пока указывают ИИ-навыки примерно в 2% вакансий. При этом медианная зарплата в таких вакансиях примерно на 11% выше средней по рынку. Кроме того, чаще всего ИИ-навыки встречаются в резюме специалистов цифровых, аналитических и креативных профессий. Лидирует ИТ-сфера (14,4%), далее идут искусство, развлечения и массмедиа (13,6%), стратегия, инвестиции и консалтинг (13,3%), маркетинг, реклама и PR (12,5%), высший и средний менеджмент (9%). Среди отдельных профессий навыки работы с нейросетями указывают, как правило, дата-сайентисты (77% резюме). У продуктовых аналитиков этот показатель составляет 32%, у директоров по информационным технологиям - 29%, у BI-аналитиков и аналитиков данных - 28%, у руководителей групп разработки - 27%, у менеджеров продуктов - 26%.
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технологии, россия, общество
Технологии, РОССИЯ, Общество
12:22 01.09.2026
 
Соискатели стали втрое чаще указывать навык работы с ИИ в резюме

Hh.ru: соискатели в России стали втрое чаще указывать ИИ-навыки в резюме

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Соискатели в России стали примерно в три раза чаще указывать навык работы с искусственным интеллектом в резюме в этом году по сравнению с 2023 годом, следует из результатов исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Число резюме, в которых соискатели указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 годом, а их доля достигла 2,8%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сами работодатели пока указывают ИИ-навыки примерно в 2% вакансий. При этом медианная зарплата в таких вакансиях примерно на 11% выше средней по рынку.
Кроме того, чаще всего ИИ-навыки встречаются в резюме специалистов цифровых, аналитических и креативных профессий. Лидирует ИТ-сфера (14,4%), далее идут искусство, развлечения и массмедиа (13,6%), стратегия, инвестиции и консалтинг (13,3%), маркетинг, реклама и PR (12,5%), высший и средний менеджмент (9%).
Среди отдельных профессий навыки работы с нейросетями указывают, как правило, дата-сайентисты (77% резюме). У продуктовых аналитиков этот показатель составляет 32%, у директоров по информационным технологиям - 29%, у BI-аналитиков и аналитиков данных - 28%, у руководителей групп разработки - 27%, у менеджеров продуктов - 26%.
 
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