https://1prime.ru/20260901/husnullin-872868922.html
Хуснуллин рассказал о работе по улучшению качества образования в России
Хуснуллин рассказал о работе по улучшению качества образования в России - 01.09.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о работе по улучшению качества образования в России
Комплексная работа ведется для улучшения качества образования в России - строятся и ремонтируются учебные учреждения, обновляются дороги, ведущие к... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:49+0300
2026-09-01T11:49+0300
2026-09-01T11:49+0300
бизнес
россия
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872868922.jpg?1788252577
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Комплексная работа ведется для улучшения качества образования в России - строятся и ремонтируются учебные учреждения, обновляются дороги, ведущие к образовательным объектам, а также возводятся новые учебные кампусы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В России 1 сентября отмечается День знаний.
"По всей стране строятся и ремонтируются школы, детские сады, вузы и колледжи. Развиваем инфраструктуру в воссоединенных регионах, где с 2022 года восстановлено почти 1800 объектов образования. И, конечно, заботимся о безопасном пути. С начала года обновили 1300 км дорог, ведущих к учебным учреждениям", - написал Хуснуллин на платформе "Макс".
Вице-премьер также отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина строятся университетские кампусы мирового уровня и масштабные культурные кластеры в разных регионах России.
"Уверен, что все это станет надежной опорой для ваших больших планов. В добрый путь! С праздником!" - написал Хуснуллин, поздравив россиян с Днем знаний.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, марат хуснуллин, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Хуснуллин рассказал о работе по улучшению качества образования в России
Хуснуллин: в России строят и ремонтируют учебные учреждения
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Комплексная работа ведется для улучшения качества образования в России - строятся и ремонтируются учебные учреждения, обновляются дороги, ведущие к образовательным объектам, а также возводятся новые учебные кампусы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В России 1 сентября отмечается День знаний.
"По всей стране строятся и ремонтируются школы, детские сады, вузы и колледжи. Развиваем инфраструктуру в воссоединенных регионах, где с 2022 года восстановлено почти 1800 объектов образования. И, конечно, заботимся о безопасном пути. С начала года обновили 1300 км дорог, ведущих к учебным учреждениям", - написал Хуснуллин на платформе "Макс".
Вице-премьер также отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина строятся университетские кампусы мирового уровня и масштабные культурные кластеры в разных регионах России.
"Уверен, что все это станет надежной опорой для ваших больших планов. В добрый путь! С праздником!" - написал Хуснуллин, поздравив россиян с Днем знаний.