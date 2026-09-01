https://1prime.ru/20260901/husnullin-872868922.html

Хуснуллин рассказал о работе по улучшению качества образования в России

Хуснуллин рассказал о работе по улучшению качества образования в России - 01.09.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о работе по улучшению качества образования в России

Комплексная работа ведется для улучшения качества образования в России - строятся и ремонтируются учебные учреждения, обновляются дороги, ведущие к... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:49+0300

2026-09-01T11:49+0300

2026-09-01T11:49+0300

бизнес

россия

марат хуснуллин

владимир путин

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Комплексная работа ведется для улучшения качества образования в России - строятся и ремонтируются учебные учреждения, обновляются дороги, ведущие к образовательным объектам, а также возводятся новые учебные кампусы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В России 1 сентября отмечается День знаний. "По всей стране строятся и ремонтируются школы, детские сады, вузы и колледжи. Развиваем инфраструктуру в воссоединенных регионах, где с 2022 года восстановлено почти 1800 объектов образования. И, конечно, заботимся о безопасном пути. С начала года обновили 1300 км дорог, ведущих к учебным учреждениям", - написал Хуснуллин на платформе "Макс". Вице-премьер также отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина строятся университетские кампусы мирового уровня и масштабные культурные кластеры в разных регионах России. "Уверен, что все это станет надежной опорой для ваших больших планов. В добрый путь! С праздником!" - написал Хуснуллин, поздравив россиян с Днем знаний.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, марат хуснуллин, владимир путин