Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин рассказал о работе по улучшению качества образования в России - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/husnullin-872868922.html
Хуснуллин рассказал о работе по улучшению качества образования в России
Хуснуллин рассказал о работе по улучшению качества образования в России - 01.09.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о работе по улучшению качества образования в России
Комплексная работа ведется для улучшения качества образования в России - строятся и ремонтируются учебные учреждения, обновляются дороги, ведущие к... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:49+0300
2026-09-01T11:49+0300
бизнес
россия
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872868922.jpg?1788252577
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Комплексная работа ведется для улучшения качества образования в России - строятся и ремонтируются учебные учреждения, обновляются дороги, ведущие к образовательным объектам, а также возводятся новые учебные кампусы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В России 1 сентября отмечается День знаний. "По всей стране строятся и ремонтируются школы, детские сады, вузы и колледжи. Развиваем инфраструктуру в воссоединенных регионах, где с 2022 года восстановлено почти 1800 объектов образования. И, конечно, заботимся о безопасном пути. С начала года обновили 1300 км дорог, ведущих к учебным учреждениям", - написал Хуснуллин на платформе "Макс". Вице-премьер также отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина строятся университетские кампусы мирового уровня и масштабные культурные кластеры в разных регионах России. "Уверен, что все это станет надежной опорой для ваших больших планов. В добрый путь! С праздником!" - написал Хуснуллин, поздравив россиян с Днем знаний.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, марат хуснуллин, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
11:49 01.09.2026
 
Хуснуллин рассказал о работе по улучшению качества образования в России

Хуснуллин: в России строят и ремонтируют учебные учреждения

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Комплексная работа ведется для улучшения качества образования в России - строятся и ремонтируются учебные учреждения, обновляются дороги, ведущие к образовательным объектам, а также возводятся новые учебные кампусы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В России 1 сентября отмечается День знаний.
"По всей стране строятся и ремонтируются школы, детские сады, вузы и колледжи. Развиваем инфраструктуру в воссоединенных регионах, где с 2022 года восстановлено почти 1800 объектов образования. И, конечно, заботимся о безопасном пути. С начала года обновили 1300 км дорог, ведущих к учебным учреждениям", - написал Хуснуллин на платформе "Макс".
Вице-премьер также отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина строятся университетские кампусы мирового уровня и масштабные культурные кластеры в разных регионах России.
"Уверен, что все это станет надежной опорой для ваших больших планов. В добрый путь! С праздником!" - написал Хуснуллин, поздравив россиян с Днем знаний.
 
БизнесРОССИЯМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала