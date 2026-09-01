https://1prime.ru/20260901/hyundai-872890286.html

Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России

Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России - 01.09.2026, ПРАЙМ

Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России

Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T18:21+0300

2026-09-01T18:21+0300

2026-09-01T18:21+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

роспатент

агр

hyundai

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872890286.jpg?1788276096

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документам, компания подала две заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом Trago Xcient и эмблемой компании в июле 2024 года и в августе 2025 года. В сентябре 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации. Теперь компания может заниматься в России продажей самолетов, автомобилей, велосипедов, детских колясок, а также мебели и домиков для домашних животных. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, роспатент, агр, hyundai