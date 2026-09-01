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Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России
Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России - 01.09.2026, ПРАЙМ
Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России
Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T18:21+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам, компания подала две заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом Trago Xcient и эмблемой компании в июле 2024 года и в августе 2025 года. В сентябре 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации.
Теперь компания может заниматься в России продажей самолетов, автомобилей, велосипедов, детских колясок, а также мебели и домиков для домашних животных.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
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Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России
Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал два товарных знака в России, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам, компания подала две заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом Trago Xcient и эмблемой компании в июле 2024 года и в августе 2025 года. В сентябре 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации.
Теперь компания может заниматься в России продажей самолетов, автомобилей, велосипедов, детских колясок, а также мебели и домиков для домашних животных.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.