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Правительство продлило срок маркировки детских игрушек до 1 марта

Правительство продлило срок маркировки детских игрушек до 1 марта - 01.09.2026, ПРАЙМ

Правительство продлило срок маркировки детских игрушек до 1 марта

Правительство России продлило срок маркировки остатков детских игрушек до 1 марта следующего года для поддержки продавцов маркетплейсов, столкнувшихся с... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T18:31+0300

2026-09-01T18:31+0300

2026-09-01T18:31+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

дмитрий григоренко

максим решетников

минпромторг

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правительство России продлило срок маркировки остатков детских игрушек до 1 марта следующего года для поддержки продавцов маркетплейсов, столкнувшихся с логистическими трудностями, говорится в сообщении Минпромторга России. Маркировка остатков детских игрушек должна была быть завершена 31 августа 2026 года. "Правительство РФ продлило срок маркировки детских игрушек до 1 марта 2027 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ разработан Минэкономразвития и Минпромторгом России по поручению заместителя председателя - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Мера позволит продавцам, столкнувшимся с логистическими трудностями на складах маркетплейсов, успеть привести товарные остатки в соответствие с новыми требованиями", - говорится в сообщении Минпромторга. "Чтобы поддержать эту категорию пострадавших продавцов, правительство продлевает до конца февраля 2027 года срок маркировки остатков детских игрушек, а также переносит на 1 марта 2027 года дату начала обязательной передачи сведений о выводе из оборота при продаже на кассе для детских игрушек", - добавляется в сообщении. В Минэкономразвития в свою очередь сообщили, что с такой инициативой выступила Ассоциация участников рынка электронной коммерции в ходе заседания штаба по обсуждению актуальных вопросов взаимодействия посреднических цифровых платформ, предпринимателей, представителей субъектов РФ, экспертных и бизнес-ассоциаций под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова. Инициатива была обусловлена и тем, что у многих продавцов товар находится на территории пострадавших логистических центров. "Принятие этих изменений даст продавцам дополнительное время для выполнения всех требований законодательства и поддержит стабильность на рынке детских товаров", - добавили в Минэкономразвития. Обязательная маркировка детских игрушек стартовала с 1 декабря 2025 года. Под маркировку подпадают самокаты, куклы, головоломки, настольные игры и другие товары для детей до 14 лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, михаил мишустин, дмитрий григоренко, максим решетников, минпромторг