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Правительство продлило срок маркировки детских игрушек до 1 марта - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство продлило срок маркировки детских игрушек до 1 марта
Правительство продлило срок маркировки детских игрушек до 1 марта - 01.09.2026, ПРАЙМ
Правительство продлило срок маркировки детских игрушек до 1 марта
Правительство России продлило срок маркировки остатков детских игрушек до 1 марта следующего года для поддержки продавцов маркетплейсов, столкнувшихся с... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T18:31+0300
2026-09-01T18:31+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
дмитрий григоренко
максим решетников
минпромторг
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правительство России продлило срок маркировки остатков детских игрушек до 1 марта следующего года для поддержки продавцов маркетплейсов, столкнувшихся с логистическими трудностями, говорится в сообщении Минпромторга России. Маркировка остатков детских игрушек должна была быть завершена 31 августа 2026 года. "Правительство РФ продлило срок маркировки детских игрушек до 1 марта 2027 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ разработан Минэкономразвития и Минпромторгом России по поручению заместителя председателя - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Мера позволит продавцам, столкнувшимся с логистическими трудностями на складах маркетплейсов, успеть привести товарные остатки в соответствие с новыми требованиями", - говорится в сообщении Минпромторга. "Чтобы поддержать эту категорию пострадавших продавцов, правительство продлевает до конца февраля 2027 года срок маркировки остатков детских игрушек, а также переносит на 1 марта 2027 года дату начала обязательной передачи сведений о выводе из оборота при продаже на кассе для детских игрушек", - добавляется в сообщении. В Минэкономразвития в свою очередь сообщили, что с такой инициативой выступила Ассоциация участников рынка электронной коммерции в ходе заседания штаба по обсуждению актуальных вопросов взаимодействия посреднических цифровых платформ, предпринимателей, представителей субъектов РФ, экспертных и бизнес-ассоциаций под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова. Инициатива была обусловлена и тем, что у многих продавцов товар находится на территории пострадавших логистических центров. "Принятие этих изменений даст продавцам дополнительное время для выполнения всех требований законодательства и поддержит стабильность на рынке детских товаров", - добавили в Минэкономразвития. Обязательная маркировка детских игрушек стартовала с 1 декабря 2025 года. Под маркировку подпадают самокаты, куклы, головоломки, настольные игры и другие товары для детей до 14 лет.
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бизнес, россия, михаил мишустин, дмитрий григоренко, максим решетников, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко, Максим Решетников, Минпромторг
18:31 01.09.2026
 
Правительство продлило срок маркировки детских игрушек до 1 марта

Правительство продлило до марта 2027 года срок маркировки остатков детских игрушек

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Правительство России продлило срок маркировки остатков детских игрушек до 1 марта следующего года для поддержки продавцов маркетплейсов, столкнувшихся с логистическими трудностями, говорится в сообщении Минпромторга России.
Маркировка остатков детских игрушек должна была быть завершена 31 августа 2026 года.
"Правительство РФ продлило срок маркировки детских игрушек до 1 марта 2027 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ разработан Минэкономразвития и Минпромторгом России по поручению заместителя председателя - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Мера позволит продавцам, столкнувшимся с логистическими трудностями на складах маркетплейсов, успеть привести товарные остатки в соответствие с новыми требованиями", - говорится в сообщении Минпромторга.
"Чтобы поддержать эту категорию пострадавших продавцов, правительство продлевает до конца февраля 2027 года срок маркировки остатков детских игрушек, а также переносит на 1 марта 2027 года дату начала обязательной передачи сведений о выводе из оборота при продаже на кассе для детских игрушек", - добавляется в сообщении.
В Минэкономразвития в свою очередь сообщили, что с такой инициативой выступила Ассоциация участников рынка электронной коммерции в ходе заседания штаба по обсуждению актуальных вопросов взаимодействия посреднических цифровых платформ, предпринимателей, представителей субъектов РФ, экспертных и бизнес-ассоциаций под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова. Инициатива была обусловлена и тем, что у многих продавцов товар находится на территории пострадавших логистических центров.
"Принятие этих изменений даст продавцам дополнительное время для выполнения всех требований законодательства и поддержит стабильность на рынке детских товаров", - добавили в Минэкономразвития.
Обязательная маркировка детских игрушек стартовала с 1 декабря 2025 года. Под маркировку подпадают самокаты, куклы, головоломки, настольные игры и другие товары для детей до 14 лет.
 
БизнесРОССИЯМихаил МишустинДмитрий ГригоренкоМаксим РешетниковМинпромторг
 
 
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