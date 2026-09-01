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В Госдуму внесли проект о возможности отключать ИИ-музыку в рекомендациях - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о возможности отключать ИИ-музыку в рекомендациях
В Госдуму внесли проект о возможности отключать ИИ-музыку в рекомендациях - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о возможности отключать ИИ-музыку в рекомендациях
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили дать пользователям возможность отключать ИИ-музыку в... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:41+0300
2026-09-01T13:41+0300
технологии
общество
госдума
музыка
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили дать пользователям возможность отключать ИИ-музыку в рекомендациях. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. "Пользователь сможет установить или отменить в настройках рекомендаций запрет на предоставление с применением рекомендательных технологий информационных материалов, созданных или существенно измененных с применением искусственного интеллекта", - говорится в пояснительной записке к проекту. Действие нормы, как уточняется в документе, не ограничивается конкретным видом или форматом контента и распространяется, в частности, на аудио-, аудиовизуальные, текстовые, графические и иные информационные материалы. При этом, уточняют авторы проекта, установление такого запрета не означает блокирование соответствующего контента или ограничение возможности его распространения. Пользователь, включивший данную настройку, сохранит возможность самостоятельно найти соответствующий материал, перейти к нему по прямой ссылке, открыть или воспроизвести его из собственной сохраненной коллекции. "Законопроект регулирует исключительно автоматическое предоставление таких материалов посредством рекомендательных технологий", - добавляется в пояснительной записке. По мнению авторов, принятие законопроекта повысит прозрачность и управляемость персональных рекомендаций, позволит учитывать различное отношение граждан к контенту, созданному с применением искусственного интеллекта, и сформирует единый стандарт пользовательского контроля для информационных ресурсов, применяющих рекомендательные технологии. Законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 10.2-2 Федерального закона № 149-ФЗ новым пунктом 5.
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технологии, общество , госдума, музыка
Технологии, Общество , Госдума, музыка
13:41 01.09.2026
 
В Госдуму внесли проект о возможности отключать ИИ-музыку в рекомендациях

Депутаты от "Новых людей" внесли проект о возможности отключать ИИ-музыку в рекомендациях

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили дать пользователям возможность отключать ИИ-музыку в рекомендациях.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента.
"Пользователь сможет установить или отменить в настройках рекомендаций запрет на предоставление с применением рекомендательных технологий информационных материалов, созданных или существенно измененных с применением искусственного интеллекта", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Действие нормы, как уточняется в документе, не ограничивается конкретным видом или форматом контента и распространяется, в частности, на аудио-, аудиовизуальные, текстовые, графические и иные информационные материалы.
При этом, уточняют авторы проекта, установление такого запрета не означает блокирование соответствующего контента или ограничение возможности его распространения. Пользователь, включивший данную настройку, сохранит возможность самостоятельно найти соответствующий материал, перейти к нему по прямой ссылке, открыть или воспроизвести его из собственной сохраненной коллекции.
"Законопроект регулирует исключительно автоматическое предоставление таких материалов посредством рекомендательных технологий", - добавляется в пояснительной записке.
По мнению авторов, принятие законопроекта повысит прозрачность и управляемость персональных рекомендаций, позволит учитывать различное отношение граждан к контенту, созданному с применением искусственного интеллекта, и сформирует единый стандарт пользовательского контроля для информационных ресурсов, применяющих рекомендательные технологии.
Законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 10.2-2 Федерального закона № 149-ФЗ новым пунктом 5.
 
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