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IKEA понизила цены на товары в Европе

IKEA понизила цены на товары в Европе - 01.09.2026, ПРАЙМ

IKEA понизила цены на товары в Европе

Шведский ритейлер IKEA с 1 сентября понизил цены на свои товары в Европе на фоне растущей стоимости жизни в регионе, говорится в пресс-релизе компании. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T16:29+0300

2026-09-01T16:29+0300

2026-09-01T16:34+0300

бизнес

европа

ikea

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Шведский ритейлер IKEA с 1 сентября понизил цены на свои товары в Европе на фоне растущей стоимости жизни в регионе, говорится в пресс-релизе компании. "Поскольку многие люди по-прежнему испытывают давление со стороны растущей стоимости жизни, IKEA делает значительный шаг в направлении снижения цен по всей Европе. С 1 сентября покупатели в регионе получат скидку до 25% на широкий ассортимент выбранных товаров", - говорится в сообщении. В рамках понижения цен на товары компания сокращает закупочные цены для франчайзи IKEA в Европе, а розничные магазины сети в регионе осуществляют дополнительные инвестиции для снижения цен. В совокупности эти меры представляют собой инвестиции примерно в 1,2 миллиарда евро. Inter IKEA Group управляет закупками продукции IKEA на фабриках по всему миру и поставляет товары 13 франшизам, управляющим магазинами IKEA. Штат насчитывает около 27,5 тысячи сотрудников.

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бизнес, европа, ikea