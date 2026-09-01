https://1prime.ru/20260901/ilyukhin-872774439.html

Приемная кампания-2026: почему конкурс в вузы зашкаливает и как с этим быть

Приемная кампания-2026: почему конкурс в вузы зашкаливает и как с этим быть - 01.09.2026, ПРАЙМ

Приемная кампания-2026: почему конкурс в вузы зашкаливает и как с этим быть

Приемная кампания в вузы подошла к концу. И она наделала много шума: кто-то не смог пройти на желаемую специальность даже платно, а кому-то не хватило высоких... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T01:01+0300

2026-09-01T01:01+0300

2026-09-01T01:01+0300

мнения аналитиков

общество

образование

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872774439.jpg?1788213664

МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Приемная кампания в вузы подошла к концу. И она наделала много шума: кто-то не смог пройти на желаемую специальность даже платно, а кому-то не хватило высоких баллов ЕГЭ для бюджета. Пора разобраться в причинах возникшего в этом году ажиотажа. Их условно можно разделить на объективные и субъективные.Объективные причины: цифры и фактыПервая — бюджетных мест много, но они не там, где хотят абитуриенты. В России степень обеспеченности бюджетными местами в вузах одна из самых высоких в мире. Около 360 тысяч бюджетных мест на примерно 700 тысяч выпускников школ — то есть почти каждый второй выпускник обеспечен бюджетным местом. Но почти две трети бюджетных мест — это инженерные, IT и медицинские специальности. А более половины выпускников школ сдают обществознание, необходимое для гуманитарных направлений. Там бюджетных мест не так много. Результат — ажиотажный спрос на гуманитарные направления (юриспруденция, лингвистика, международные отношения). Около трёх реальных абитуриентов на одно гуманитарное бюджетное место. Возникает конкурс даже на платные места. На технических направлениях всё иначе: где-то конкурс, а где-то берут почти всех.Вторая — демография. Дети, родившиеся в начале 2000-х (в момент высокой рождаемости), сейчас заканчивают школу. В этом году выпускников школ на 50 тысяч больше, чем в предыдущем, а количество бюджетных мест не изменилось.Третья — сокращение платных мест. В этом году число платных мест в вузах уменьшилось.Четвёртая — разный конкурс в разные вузы. Суперконкурс может возникнуть спонтанно там, где небольшое количество бюджетных мест и "громкое" название специальности. Яркий пример этого года — факультет искусственного интеллекта в МГУ. 20 бюджетных мест и высокий статус вуза определили запредельно высокий конкурс. А в другом ведущем вузе страны на направление "Теплоэнергетика и теплотехника" — 280 бюджетных мест. При этом привлекательные названия специализаций ("Автоматизация…", "Информационные системы и технологии…") находятся внутри направления, и студенты распределяются по ним уже на старших курсах. Победители олимпиад и льготники в принципе не могут занять такое количество мест. В 2025 году на это направление зачисляли абитуриентов с 225 баллами (75 баллов по трём предметам) — вполне нормальный конкурс.Субъективные причины: почему мы нервничаемПервая — самореклама вузов по числу заявлений. По закону абитуриент может подать заявления в пять вузов и в каждом указать до пяти направлений. То есть конкурс заявлений может быть в 25 раз больше реального конкурса людей. Вузы любят публиковать большие цифры — это создаёт ажиотаж, но не отражает реальной картины.Вторая — неумение вузов распределять потоки абитуриентов и переувлечение олимпиадами. Самих победителей олимпиад в стране ежегодно зачисляется около 10 тысяч — это совсем небольшая цифра. Но если вуз провёл олимпиаду и все победители захотели поступить на одну специальность, возникает проблемная ситуация. Таких специальностей на самом деле около 30 примерно в 15 вузах. Но шум в СМИ вокруг этой проблемы заставляет нервничать многих абитуриентов и их родителей.Третья — традиционный престиж высшего образования. Часто для родителей важен диплом, а не знания ребёнка. Это подстёгивает спрос на "престижные" направления, даже если реальных рабочих мест по ним не так много.Что происходит с ценами на обучениеВузы (особенно московские, по гуманитарным направлениям) поднимают цену на обучение. Цена уже давно превысила экономически оправданную. Вузы компенсируют выпадающие доходы от сокращения платных мест. Тренд продолжится. Но постепенно абитуриентов станет меньше — и это в первую очередь отразится на региональных вузах.Зачем всё это системе образованияЦель системы образования в стране одна — обеспечение экономики квалифицированными кадрами. Особенно в условиях выстраивания экономического суверенитета. В Болонскую систему мы так и не вошли, поэтому и выходили из неё декларативно — наши выпускники не обучались массово за рубежом, и наши дипломы там полностью не признавались.Мы скоро столкнёмся с дефицитом специалистов не только во всех отраслях (в стране низкая рождаемость, и число трудоспособных граждан будет снижаться), но и всех категорий — рабочих, специалистов среднего звена, специалистов высшей квалификации. Приоритетом будет повышение производительности труда. А оно обеспечивается учёными и инженерами. Их должно быть больше.Что важно сделать уже сейчасПринимаем в вузы вполне достаточное количество студентов. Но далеко не все идут потом работать по специальности. Важно обеспечить подготовку именно по техническим направлениям, не снижая бюджетного приёма на гуманитарных направлениях. Это сейчас и происходит.Но есть и другая проблема: до 10% выпускников 9-го класса вообще не продолжает обучение — ни в 10-м классе, ни в системе среднего профессионального образования (СПО). Это и есть резерв для подготовки квалифицированных рабочих. Но просто отправить школьников в систему СПО — не выход. Важно, чтобы они ещё знали математику и естественнонаучные предметы. Не бывает хорошего парикмахера без знания химии, а механика автомобилей — без знаний основ физики.Необходимо не снижать требования к выпускникам школ, отменяя ОГЭ или ЕГЭ, а решать проблему привлечения молодых учителей в школу и обеспечения нормальной нагрузки учителя — не более 1,4 ставки, а не 1,8–2, как сейчас.Автор: Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии РАНХиГС

https://1prime.ru/20260819/zhile-872500258.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мнения аналитиков, общество , образование