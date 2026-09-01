https://1prime.ru/20260901/indeks--872859037.html

Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России снизился

Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России снизился - 01.09.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России снизился

Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России в августе снизился до 48,8 пункта с 50,7 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:25+0300

2026-09-01T09:25+0300

2026-09-01T09:25+0300

россия

промышленность

markit

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872859037.jpg?1788243921

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России в августе снизился до 48,8 пункта с 50,7 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. "В августе сезонно скорректированный индекс деловой активности в производственном секторе составил 48,8, снизившись с 50,7 в июле. Последние данные свидетельствуют о первом за три месяца снижении деловой активности, при этом общее ухудшение было незначительным. Этот спад контрастирует со средним долгосрочным показателем, который указывает на умеренный рост", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, markit