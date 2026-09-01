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Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России снизился
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России снизился - 01.09.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России снизился
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России в августе снизился до 48,8 пункта с 50,7 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:25+0300
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2026-09-01T09:25+0300
россия
промышленность
markit
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России в августе снизился до 48,8 пункта с 50,7 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. "В августе сезонно скорректированный индекс деловой активности в производственном секторе составил 48,8, снизившись с 50,7 в июле. Последние данные свидетельствуют о первом за три месяца снижении деловой активности, при этом общее ухудшение было незначительным. Этот спад контрастирует со средним долгосрочным показателем, который указывает на умеренный рост", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
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россия, промышленность, markit
РОССИЯ, Промышленность, Markit
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России снизился
S&P Global: индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России в августе снизился
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России в августе снизился до 48,8 пункта с 50,7 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"В августе сезонно скорректированный индекс деловой активности в производственном секторе составил 48,8, снизившись с 50,7 в июле. Последние данные свидетельствуют о первом за три месяца снижении деловой активности, при этом общее ухудшение было незначительным. Этот спад контрастирует со средним долгосрочным показателем, который указывает на умеренный рост", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit
входит в S&P Global.