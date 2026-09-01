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Индекс деловой активности еврозоны в августе вырос до 52,7 пункта
Индекс деловой активности еврозоны в августе вырос до 52,7 пункта - 01.09.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности еврозоны в августе вырос до 52,7 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до 52,7 пункта, максимума за четыре года | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:09+0300
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промышленность
мировая экономика
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до 52,7 пункта, максимума за четыре года и три месяца, с 51,9 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global.Предварительная оценка, опубликованная в августе, предполагала показатель на уровне 52,8 пункта.Индекс деловой активности в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, вырос до 54,3 пункта, также максимума за четыре года и три месяца, с 52,2 пункта. Предварительная оценка составляла 54,1 пункта.Показатель во Франции увеличился до 51,1 пункта с 49,8 пункта в июле, предварительная оценка предполагала рост до 51,5 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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промышленность, мировая экономика
Промышленность, Мировая экономика
Индекс деловой активности еврозоны в августе вырос до 52,7 пункта
S&P Global: индекс PMI в промышленности еврозоны в августе вырос до 52,7 пункта
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до 52,7 пункта, максимума за четыре года и три месяца, с 51,9 пункта в июле, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка, опубликованная в августе, предполагала показатель на уровне 52,8 пункта.
Индекс деловой активности в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии
, по окончательной оценке, вырос до 54,3 пункта, также максимума за четыре года и три месяца, с 52,2 пункта. Предварительная оценка составляла 54,1 пункта.
Показатель во Франции
увеличился до 51,1 пункта с 49,8 пункта в июле, предварительная оценка предполагала рост до 51,5 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.