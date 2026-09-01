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Индекс деловой активности в промышленности США в августе снизился до 54,6%

Индекс деловой активности в промышленности США в августе снизился до 54,6% - 01.09.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в промышленности США в августе снизился до 54,6%

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе снизился до 54,6% с уровня июля в 55,6%, свидетельствуют данные американского... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T17:20+0300

2026-09-01T17:20+0300

2026-09-01T17:20+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе снизился до 54,6% с уровня июля в 55,6%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до 55,2%.

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мировая экономика