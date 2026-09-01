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Индонезия хочет пройти по Северному морскому пути на ледоколе
Индонезия хочет пройти по Северному морскому пути на ледоколе - 01.09.2026, ПРАЙМ
Индонезия хочет пройти по Северному морскому пути на ледоколе
Один из индонезийских министров выразил желание пройти по Северному морскому пути на ледоколе, интерес к российскому арктическому маршруту в стране есть как на... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T19:55+0300
2026-09-01T19:55+0300
2026-09-01T19:55+0300
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ДЖАКАРТА, 1 сен - ПРАЙМ. Один из индонезийских министров выразил желание пройти по Северному морскому пути на ледоколе, интерес к российскому арктическому маршруту в стране есть как на государственном уровне, так и среди бизнеса, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов.
"Я слышал от одного из глав индонезийских министерств, что он хотел бы, может быть, на каком-то судне, на ледоколе пройти по Северному морскому пути", - рассказал Толченов.
По словам посла, интерес к Северному морскому пути проявляют представители МИД Индонезии и индонезийских компаний, занимающихся морскими перевозками.
"Мы объясняем, что это кратчайший путь из Азии, из любой Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Интерес есть. Но пока конкретики нет", - отметил дипломат.
Толченов добавил, что в Индонезии понимают потенциальную выгоду от использования Северного морского пути, однако конкретных договоренностей пока не было достигнуто.
Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Индонезия и Вьетнам вошли в число потенциальных партнеров России по развитию Северного морского пути.
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Индонезия хочет пройти по Северному морскому пути на ледоколе
Посол Толченов: один из министров Индонезии хочет пройти по Севморпути на ледоколе
ДЖАКАРТА, 1 сен - ПРАЙМ. Один из индонезийских министров выразил желание пройти по Северному морскому пути на ледоколе, интерес к российскому арктическому маршруту в стране есть как на государственном уровне, так и среди бизнеса, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов.
"Я слышал от одного из глав индонезийских министерств, что он хотел бы, может быть, на каком-то судне, на ледоколе пройти по Северному морскому пути", - рассказал Толченов.
По словам посла, интерес к Северному морскому пути проявляют представители МИД Индонезии и индонезийских компаний, занимающихся морскими перевозками.
"Мы объясняем, что это кратчайший путь из Азии, из любой Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Интерес есть. Но пока конкретики нет", - отметил дипломат.
Толченов добавил, что в Индонезии понимают потенциальную выгоду от использования Северного морского пути, однако конкретных договоренностей пока не было достигнуто.
Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Индонезия и Вьетнам вошли в число потенциальных партнеров России по развитию Северного морского пути.