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Индонезия хочет пройти по Северному морскому пути на ледоколе - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Индонезия хочет пройти по Северному морскому пути на ледоколе
Индонезия хочет пройти по Северному морскому пути на ледоколе - 01.09.2026, ПРАЙМ
Индонезия хочет пройти по Северному морскому пути на ледоколе
Один из индонезийских министров выразил желание пройти по Северному морскому пути на ледоколе, интерес к российскому арктическому маршруту в стране есть как на... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T19:55+0300
2026-09-01T19:55+0300
россия
газ
индонезия
азия
азиатско-тихоокеанский регион
алексей чекунков
мид
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ДЖАКАРТА, 1 сен - ПРАЙМ. Один из индонезийских министров выразил желание пройти по Северному морскому пути на ледоколе, интерес к российскому арктическому маршруту в стране есть как на государственном уровне, так и среди бизнеса, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов. "Я слышал от одного из глав индонезийских министерств, что он хотел бы, может быть, на каком-то судне, на ледоколе пройти по Северному морскому пути", - рассказал Толченов. По словам посла, интерес к Северному морскому пути проявляют представители МИД Индонезии и индонезийских компаний, занимающихся морскими перевозками. "Мы объясняем, что это кратчайший путь из Азии, из любой Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Интерес есть. Но пока конкретики нет", - отметил дипломат. Толченов добавил, что в Индонезии понимают потенциальную выгоду от использования Северного морского пути, однако конкретных договоренностей пока не было достигнуто. Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Индонезия и Вьетнам вошли в число потенциальных партнеров России по развитию Северного морского пути.
индонезия
азия
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россия, газ, индонезия, азия, азиатско-тихоокеанский регион, алексей чекунков, мид
РОССИЯ, Газ, ИНДОНЕЗИЯ, АЗИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Алексей Чекунков, МИД
19:55 01.09.2026
 
Индонезия хочет пройти по Северному морскому пути на ледоколе

Посол Толченов: один из министров Индонезии хочет пройти по Севморпути на ледоколе

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ДЖАКАРТА, 1 сен - ПРАЙМ. Один из индонезийских министров выразил желание пройти по Северному морскому пути на ледоколе, интерес к российскому арктическому маршруту в стране есть как на государственном уровне, так и среди бизнеса, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов.
"Я слышал от одного из глав индонезийских министерств, что он хотел бы, может быть, на каком-то судне, на ледоколе пройти по Северному морскому пути", - рассказал Толченов.
По словам посла, интерес к Северному морскому пути проявляют представители МИД Индонезии и индонезийских компаний, занимающихся морскими перевозками.
"Мы объясняем, что это кратчайший путь из Азии, из любой Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Интерес есть. Но пока конкретики нет", - отметил дипломат.
Толченов добавил, что в Индонезии понимают потенциальную выгоду от использования Северного морского пути, однако конкретных договоренностей пока не было достигнуто.
Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Индонезия и Вьетнам вошли в число потенциальных партнеров России по развитию Северного морского пути.
 
РОССИЯГазИНДОНЕЗИЯАЗИЯАзиатско-Тихоокеанский регионАлексей ЧекунковМИД
 
 
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