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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 3,3%
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 3,3% - 01.09.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 3,3%
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась - до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T12:23+0300
2026-09-01T12:23+0300
2026-09-01T12:23+0300
мировая экономика
евростат
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась - до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель в 3,3% стал самым высоким с сентября 2023 года, по итогам которого годовая инфляция составляла 4,3%, следует из данных статагентства.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
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мировая экономика, евростат
Мировая экономика, Евростат
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 3,3%
Евростат: годовая инфляция в еврозоне в августе ускорилась до 3,3%
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась - до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель в 3,3% стал самым высоким с сентября 2023 года, по итогам которого годовая инфляция составляла 4,3%, следует из данных статагентства.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.