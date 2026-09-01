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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 3,3%

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 3,3% - 01.09.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 3,3%

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась - до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T12:23+0300

2026-09-01T12:23+0300

2026-09-01T12:23+0300

мировая экономика

евростат

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась - до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель в 3,3% стал самым высоким с сентября 2023 года, по итогам которого годовая инфляция составляла 4,3%, следует из данных статагентства. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

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мировая экономика, евростат