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Годовая инфляция в Казахстане в августе замедлилась до 9,8%

Годовая инфляция в Казахстане в августе замедлилась до 9,8% - 01.09.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Казахстане в августе замедлилась до 9,8%

Годовая инфляция в Казахстане по итогам августа 2026 года замедлилась до 9,8%, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики республики. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T14:58+0300

2026-09-01T14:58+0300

2026-09-01T14:58+0300

мировая экономика

казахстан

нацбанк

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АЛМА-АТА, 1 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам августа 2026 года замедлилась до 9,8%, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики республики. Ранее бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана информировало, что инфляция в стране по итогам июля составила 10,2% против 10,3% в июне. "По итогам августа 2026 года годовая инфляция снизилась до 9,8%, а месячный рост цен составил 0,6%, что ниже, чем в августе предыдущего года на 0,4 процентных пункта (в августе 2025 года - 1%)",- говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что замедлению инфляции способствует комплекс мер правительства, Нацбанка и агентства по регулированию и развитию финансового рынка, направленный на сдерживание роста цен и обеспечение макроэкономической стабильности в стране. По данным минэкономики, основной вклад в замедление инфляции внесло снижение темпов роста цен на продукты питания. В августе они подорожали на 9,5% в годовом выражении против 10,1% в июле. При этом цены на социально значимые продукты выросли на 2,1% против 9,5% годом ранее. "Такой результат обеспечен комплексом мер, включающих расширение перечня социально значимых продовольственных товаров с 19 до 31 вида, постоянный контроль за соблюдением на них предельной 15% торговой надбавки, выявление и сокращение непродуктивных посредников, насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией и обеспечение доступности продовольственных товаров", - говорится в сообщении. Также в ведомстве обратили внимание на то, что замедление инфляции сохраняется, несмотря на либерализацию рынка ГСМ и отмену моратория на повышение регулируемых коммунальных тарифов.

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мировая экономика, казахстан, нацбанк