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Президент Ирана предложил странам ШОС проводить расчеты в нацвалютах - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Президент Ирана предложил странам ШОС проводить расчеты в нацвалютах
Президент Ирана предложил странам ШОС проводить расчеты в нацвалютах - 01.09.2026, ПРАЙМ
Президент Ирана предложил странам ШОС проводить расчеты в нацвалютах
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне экономического давления США предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проводить расчеты, используя... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:13+0300
2026-09-01T09:13+0300
мировая экономика
банки
иран
сша
вашингтон
масуд пезешкиан
шос
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ТЕГЕРАН, 1 сен – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне экономического давления США предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проводить расчеты, используя нацвалюты. Трамп ранее объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. "Иран предлагает три определенных инициативы. Во-первых, это углубление финансового и банковского сотрудничества, которое включало бы более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах между членами ШОС и вне рамок организации, создание совместных механизмов для расчетов и финансирования и в конечном счете учреждение Банка ШОС", - сказал Пезешкиан на саммите ШОС. Президент Ирана также заявил, что подобные действия в финансовой сфере стали бы эффективным шагом по увеличению возможностей для экономического сотрудничества между странами-членами ШОС, а также снизили бы уязвимость торговых цепочек перед лицом попыток нарушить процессы извне, следует из текста выступления на его сайте. Президент Ирана также предложил развивать институты поддержки торговли и инвестиций, что включало бы создание союза по экспортному и инвестиционному страхованию, а также укрепление энергетической безопасности, благодаря созданию энергетического консорциума ШОС.
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мировая экономика, банки, иран, сша, вашингтон, масуд пезешкиан, шос
Мировая экономика, Банки, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Масуд Пезешкиан, ШОС
09:13 01.09.2026
 
Президент Ирана предложил странам ШОС проводить расчеты в нацвалютах

Президент Ирана Пезешкиан предложил странам ШОС проводить расчеты в нацвалютах

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ТЕГЕРАН, 1 сен – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне экономического давления США предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проводить расчеты, используя нацвалюты.
Трамп ранее объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону.
"Иран предлагает три определенных инициативы. Во-первых, это углубление финансового и банковского сотрудничества, которое включало бы более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах между членами ШОС и вне рамок организации, создание совместных механизмов для расчетов и финансирования и в конечном счете учреждение Банка ШОС", - сказал Пезешкиан на саммите ШОС.
Президент Ирана также заявил, что подобные действия в финансовой сфере стали бы эффективным шагом по увеличению возможностей для экономического сотрудничества между странами-членами ШОС, а также снизили бы уязвимость торговых цепочек перед лицом попыток нарушить процессы извне, следует из текста выступления на его сайте.
Президент Ирана также предложил развивать институты поддержки торговли и инвестиций, что включало бы создание союза по экспортному и инвестиционному страхованию, а также укрепление энергетической безопасности, благодаря созданию энергетического консорциума ШОС.
 
Мировая экономикаБанкиИРАНСШАВАШИНГТОНМасуд ПезешкианШОС
 
 
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