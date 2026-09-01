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Президент Ирана выразил уверенность в успехе противодействия санкциям США

Президент Ирана выразил уверенность в успехе противодействия санкциям США - 01.09.2026, ПРАЙМ

Президент Ирана выразил уверенность в успехе противодействия санкциям США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке выразил уверенность в успехе противодействия санкциям США. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:36+0300

2026-09-01T15:36+0300

2026-09-01T15:54+0300

мировая экономика

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке выразил уверенность в успехе противодействия санкциям США."Отношения между нашими странами находятся на стратегическом уровне. Мы уверены, что так и нужно противостоять односторонней политике США. И все те санкции, которые принимают в отношении нас, - мы можем нейтрализовать. В таких рамках, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества - ред.) и другие организации, мы можем обходить все односторонние действия и сотрудничать на многостороннем уровне", - сказал Пезешкиан в ходе встречи с Путиным.Иранский президент добавил, что у Вашингтона нет права в любое время по желанию американцев навязывать санкции и нарушать международные права.США ранее объявили о начале экономической операции против Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Тегераном.

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мировая экономика, сша, иран, бишкек, масуд пезешкиан, владимир путин, шос